Kryediplomati iranian thotë se iu refuzua viza amerikane

Ministri i Jashtëm iranian, Mohammad Javad Zarif, thotë se Shtetet e Bashkuara i kanë refuzuar vizën që do t'ia mundësonte atij të marrë pjesë në një takim të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, më 9 janar në New York.

Refuzimi i vizës, më 6 janar, pason një rritje të tensionit midis dy vendeve, pasi një komandant ushtarak iranian u vra në një sulm ajror amerikan më 3 janar.

"Ata kanë frikë se dikush shkon në SHBA dhe zbulon realitetet. Bota nuk është e kufizuar në New York, pasi ju mund të bisedoni me popullin amerikan nga Teherani, gjë të cilën ne do ta bëjmë atë", tha Zarif.

Departamenti amerikan i Shtetit nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për të komentuar këtë çështje.

Më 3 janar, Shtetet e Bashkuaram, përmes sulmeve ajrore e vranë udhëheqësin e forcës Kuds të Iranit, Qasem Soleimani.

Tensionet midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit janë rritur qëkur presidenti amerikan, Donald Trump, në vitin 2018, u tërhoq nga marrëveshja bërthamore e fuqive botërore me Iranin.

Administrata e Trumpit e ka quajtur tërheqjen, dhe sanksionet që pasuan, si pjesë të një politike të "presionit maksimal" ndaj Iranit që përfshinte gjithashtu përcaktimin e Forcës Kuds si një "organizatë terroriste e huaj".

Vrasja e Soleimanit pason gjithashtu një periudhë të tensioneve të shtuara, pasi Shtetet e Bashkuara goditën një milici të mbështetur nga Irani në Irak dhe Siri, të cilën Uashingtoni e fajësoi për sulme të përsëritura në bazat irakiane që strehojnë trupat e SHBA-së.

Pas këtij sulmi, një turmë që përfshinte pjesëtarë të grupeve paramilitare pro-iraniane sulmuan Ambasadën e SHBA-së në Bagdad. Protesta e dhunshme përfundoi më 1 janar.