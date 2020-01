Borrell takon përfaqësuesit e shtetit të Kosovës

Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, nisi sot vizitën dyditëshe në Kosovë.

Borrell do të ketë disa takime me zyrtarë të lartë të institucioneve të shtetit.

Fillimisht do të takohet me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, dhe më pas do të deklarohet për media.

Borrell, mes tjerash, do të zhvillojë edhe një takim me drejtuesit e partive parlamentare në Kuvendin e Kosovës dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile.

Pas Kosovës, ai do të udhëtojë për në Serbi, ku edhe atje do të takojë përfaqësuesit e shtetit.

Për shkak të pozitës që ka në BE, Borrell pritet të ndërmjetësojë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit.

Ky dialog është pezulluar në fund të vitit 2018, kur Kosova u ka vënë taksë 100% prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnja.

