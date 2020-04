Trump thotë se Kina mund të përballet me pasoja për përhapjen e COVID-19

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka paralajmëruar Kinën të shtunën se mund të përballet me pasoja, nëse ishte “me vetëdije përgjegjëse” për përhapjen e koronavirusit.

“Ka mundur të ndalet në Kinë para se të fillojë përhapjen, e gjithë bota po vuan për shkak të kësaj”, tha Trump para gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë.

Kjo është deklarata e fundit nxitëse në luftën e fjalëve në mesin e dy ekonomive më të mëdha botërore, në një kohë kur e gjithë bota po bashkëpunon për të tejkaluar këtë krizë.

Trumpi dhe disa zyrtarë të lartë amerikanë kanë akuzuar Kinën për mungesë të transparencës pas shpërthimit të virusit në Vuhan. Këtë javë, Trump kishte pezulluar fondet për Organizatën Botërore të Shëndetësisë pas akuzave për keqmenaxhim dhe fshehje të situatës në Kinë.

SHBA-ja dhe Kina janë përplasur për virusin derisa Trump e ka fajësuar presidentin Xi Jinping për mosndërhyrje në situatë. Trump e ka quajtur “virus kinez” përhapjen e koronavirusit të ri në botë.

Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të madh të njerëzve të prekur me koronavirus, me mbi 711,000 njerëz të infektuar dhe me mbi 37,000 të vdekur.