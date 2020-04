Shqipëria dërgon edhe 60 infermierë në Itali

Shqipëra ka dërguar edhe 60 infermierë në Itali, për të ndihmuar trajtimin e pacientëve me koronavirus.

Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu, tha se me këtë vendim shprehet “shpresë dhe solidaritet me popullin mik të Italisë”, i cili, sipas saj, e ka ndihmuar Shqipërinë me vite.

Shqipëria, deri të hënën, ka regjistruar 584 raste me koronavirus dhe 26 viktima.

Në Itali, vdekjet nga koronavirusi kanë kaluar shifrën 23,600, ndërsa numri i të infektuarve është mbi 179,000.

Ministri i Jashtëm i Italisë, Luigi Di Maio, i mirëpriti infermierët në Aeroportin e Romës.

Përmes një postimi në Twitter, ai e pëshkroi ndihmën si një “tjetër dhuratë” nga miqtë shqiptarë.

Infermierët do t’iu bashkohen edhe 30 mjekëve dhe infermierëve të tjerë shqiptarë që kanë shkuar në Itali në muajin mars.

Italia ka qenë aleate dhe donatore e madhe e Shqipërisë, prejse kjo e fundit ka rrëzuar komunizmin në fund të viteve 1980.

Rreth 400,000 shqiptarë jetojnë dhe punojnë në Itali.