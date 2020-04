Izraeli lejon rihapjen e disa bizneseve

Izraeli ka lejuar rihapjen e disa bizneseve sot dhe autoritetet thanë se po e shqyrtojnë mundësinë që të rihapin edhe shkollat.

Dyqanet që kanë qasje në rrugë janë lejuar të hapen, por qendrat tregtare dhe tregjet do të vazhdojnë të jenë të mbyllura.

Sipas kufizimeve të reja, restorantet do të lejohen të shërbejnë ushqime që konsumatorët i marrin me vete si dhe ushqimet që janë me porosi.

Megjithatë, zyrtarët thanë se këto masa mund të tërhiqen nëse numri i të infektuarve me koronavirusin e ri rritet.

Izraeli deri më tani ka 15,398 raste me sëmundjen COVID-19 dhe 199 njerëz kanë vdekur.