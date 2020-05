Trump beson se deri në fund të vitit SHBA-ja do ta ketë vaksinën për COVID-19

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka thënë se ai beson se Shtetet e Bashkuara do të posedojnë një vaksinë për koronavirusin përpara vitit 2021.

"Ne kemi shumë besim se do të kemi një vaksinë në fund të vitit 2020", tha ai gjatë një interviste për Fox News.

Shkencëtarët në të gjithë botën aktualisht po garojnë për të zhvilluar një vaksinë të tillë, por shumica e ekspertëve presin që ajo do të jetë gati për shpërndarje masive diku në vitin 2021.

Mirëpo, Trump e pranoi se po bënte një parashikim të afatit kohor për vaksinën më herët sesa këshilltarët e tij mjekësorë.

"Mjekët do të thoshin, mirë, nuk duhet ta thuash këtë. Unë do të them atë që mendoj", tha ai.

Hulumtimi për një vaksinë po ndodh me shpejtësi të madhe. Rreth 80 grupe në të gjithë botën po hulumtojnë vaksina dhe disa tani kanë bërë provat klinike.

Prova e parë tek njerëzit u njoftua muajin e kaluar nga shkencëtarët në Seattle. Në mënyrë të pazakontë, ata janë duke anashkaluar çdo hulumtim të vaksinës tek kafshët për të provuar sigurinë ose efektivitetin e saj.

Në Oksford, prova e parë tek njerëzit në Evropë ka filluar me më shumë se 800 persona - gjysma do të marrin vaksinën ndaj Covid-19 dhe pjesa tjetër një vaksinë kontrolluese e cila mbron nga meningjiti, por jo koronavirusi.

Edhe shkencëtarët australian janë duke punuar në zbulimin e një vaksine ndaj koronavirusit.

Sidoqoftë, askush nuk e di se sa efektive do të jetë ndonjë nga këto vaksina.