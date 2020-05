Rritet numri i të infektuarve, vihen në pikëpyetje masat lehtësuese në Maqedoninë e V.

Në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar 36 raste me koronavirus, që ka ngritur alarmin e institucioneve shëndetësore mbi përkeqësimin e mundshëm të gjendjes pas një rënie të numrit të të infektuarve në dhjetë ditët e fundit.

Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, në Tetovë janë regjistruar 12 raste, shumica prej tyre raste të reja, pra persona që nuk kanë pasur ndonjë kontakt me të infektuar të tjerë. Në Shkup janë regjistruar shtatë raste, në Veles gjashtë, në Kumanovë dhe Prilep nga katër, ndërsa në disa qytete tjera nga një rast.

Po ashtu, edhe një person ka vdekur, që ka çuar në 91 numrin e përgjithshëm të atyre që kanë humbur betejën me COVID-19. Nga 1,622 rast të të infektuarve, aktivë janë 419, ndërsa 1,112 tashmë janë shëruar.

Zëvendëskryeministri Bujar Osmani ka thënë se rastet e reja në Tetovë theksojnë nevojën për kujdes në respektimin e masave nga të gjithë qytetarët.

“Rastet pozitive në Tetovë, prej të cilave 11 janë raste të reja, janë shenjë se më e keqja ende nuk ka kaluar sa i takon pandemisë dhe se ka nevojë për kujdes të vazhdueshëm. Kjo ka bërë që të mbajmë një koordinim të jashtëzakonshëm me zëvendësministrin e Shëndetësisë, me drejtorin e Institutit për Shëndet Publik dhe drejtorin e Klinikës të Tetovës, për të bërë një diagnozë për gjendjen me pandeminë këtu në Tetovë dhe në rajonin e Tetovës, dhe cilat duhet të jenë masat shtesë që eventualisht duhet të merren në të ardhmen”, ka theksuar Osmani gjatë një vizite në Tetovë.

Nga e hëna, qeveria kishte paralajmëruar masa lehtësuese për bizneset dhe orën policore, por ende nuk dihet nëse ato do të miratohen për shkak të paraqitjes së rasteve të reja me koronavirus.