Pjesa më e madhe e Evropës po i lehtëson masat e izolimit

Në të gjithë Evropën, vendet po i lehtësojnë masat e izolimit, duke shpresuar se nuk do të çojnë në një valë të dytë të infeksioneve nga koronavirusi i ri.

Në Francë, shkollat fillore do të fillojnë punën me numër të ulët të nxënësve, ndërsa do të rihapen dyqanet e rrobave, libraritë, sallonet e flokëve dhe luleshitësit. Restorantet, kinematë dhe baret do të qëndrojnë të mbyllura.

Në Belgjikë, shumica e bizneseve do të hapen megjithëse do të kërkohet distancimi fizik nga qytetarët. Restorantet, baret dhe kafenetë do të mbesin të mbyllura.

Në Holandë, shkollat fillore do të rihapen pjesërisht. Në kuadër të bizneseve që do të fillojnë punën janë: fizioterapistët, autoshkollat dhe parukierët.

Në Zvicër, shkollat fillore dhe ato të mesme do të hapen, por klasat do të pranojnë numër më të ulët të nxënësve. Restorantet, libraritë dhe muzetë gjithashtu do të hapen, por me kufizime të caktuara.

Në disa rajone të Spanjës, do të lejohen tubimet deri në dhjetë njerëz.

Në Mbretërinë e Bashkuar, këtë javë, do të lehtësohen disa nga masat e izolimit.

Në Danimarkë, qendrat tregtare do të rihapen të hënën ndërsa në Poloni, hotelet mund të rihapen gjatë javës.

Vendet tjera evropiane si Gjermania, Austria dhe Italia tashmë kanë filluar të lehtësojnë kufizimet e tyre.

Në Evropë llogaritet të jenë mbi 1.5 milion persona që janë infektuar me koronavirusin e ri. Spanja, Italia dhe Mbretëria e Bashkuar janë vendet që kanë pasur numrin më të madh të të infektuarve.

Në gjithë botën, sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, janë mbi 4 milionë raste të të infektuarve, që nga shpërthimi i pandemisë.