Si po i llogarisin shtetet rastet e vdekjeve nga COVID-19?

Që nga 20 maji , SHBA-ja është vendi me numrin më të lartë të vdekjeve. Megjithatë, Rusia renditet në vendin e 19-të për numrin e raportuar të vdekjeve nga koronavirusi. Gjithnjë e më shumë, ekspertët po hulumtojnë të dhënat e saj, pasi dyshojnë se diçka nuk është në rregull me metodologjinë e Moskës.

Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë dy vendet që kanë numrin më të lartë të rasteve me koronavirus në botë.

Me fjalë të tjera, nëse një person që ka një sëmundje të zemrës, infektohet me koronavirus, dhe më vonë vdes, ai duhet të klasifikohet si një vdekje nga koronavirusi. E njëjta gjë vlen për pacientët me sëmundje të diabetit ose sëmundjet e frymëmarrjes si pneumonia.

"Kur studioni pandeminë, duhet të llogaritni sa më shumë që të jetë e mundur, pastaj rastet mund t'i klasifikoni më vonë", tha Steven Van Gucht, një virolog në institucionin kryesor shëndetësor publik të Belgjikës, Sciensano.