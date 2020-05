Në Klinikën Infektive po trajtohen 9 pacientë me COVID-19

Klinika Infektive e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, ka njoftuar se aktualisht janë të hospitalizuar 11 pacientë, ndërsa 9 prej tyre me COVID-19, sëmundja që shkaktohet nga koronavirusi i ri.

Një pacient është në gjendje të rëndë shëndetësore.

“Nga 9 pacientët e infektuar me COVID 19, 5 janë në gjendje stabile, kurse 1 pacient është me gjendje të rënduar dhe po trajtohet në repart me oksigjenoterapi dhe përkujdesje intensive”, thuhet në njoftim e Klinikës Infektive.

Klinika Infektive është në pritje të rezultateve të koronavirusit për 2 pacientë.

Në Kosovë janë konfirmuar 1.004 raste të infektuarve me koronavirusin e ri, prej të cilëve 29 kanë vdekur dhe 772 janë shëruar.

Rastet e para me koronavirusin e ri u shfaqën më 13 mars.

Deri më tani janë testuar 12.551 persona.

Për të frenuar përhapjen e mëtejmë të virusit, autoritetet kanë shpallur gjendje emergjente të shëndetit publik.