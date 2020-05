Madridi dhe Barcelona dalin nga izolimi të hënën

Rajoni i Madridit dhe zona e Barcelonës do të kalojnë në fazën e re të lehtësimit të masave të izolimit, të vëna me qëllim të luftimit të koronavirusit, ka njoftuar Qeveria spanjolle.

Të dyja këto rajone kanë qenë të prekura tejet keq nga sëmundja Covid-19, që shkakton koronavirusi, e cila deri më tani ka lënë të vdekur 27,940 në këtë shtet, pa harruar edhe 233,037 të infektuar.

Lehtësimi i kufizimeve në këto zona, nënkupton se e gjitha Spanja tani është në fazën e dytë apo të fundit të daljes nga izolimi.

Nga dita e hënë, njerëzit në këto hapësira do të mund të takohen në grupe deri në 10 persona, derisa restorantet do të rihapen me 50 për qind të kapacitetit.

Hapësirat për lutje do të shfrytëzojnë vetëm 30 për qind të kapacitetit të tyre.

Vendimi i qeverisë për të zgjatur gjendjen e jashtëzakonshme edhe për 2 javë të tjera, të shpallur fillimisht më 14 mars, ka nxitur protesta në Madrid dhe vende tjera.

Partia e të djathtës ekstreme, Vox, u ka bërë thirrje njerëzve që të demonstrojnë me veturat e tyre në gjithë Spanjën ditën e shtunë.