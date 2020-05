NBA në bisedime për të rinisur sezonin në fund të korrikut

Asociacioni Kombëtar i Basketbollit (NBA) në Shtetet e Bashkuara po zhvillon bisedime, për të rikthyer sezonin në rezortin Disney World në Florinda në fund të korrikut.

Garat në NBA u pezulluan më 11 mars, për shkak të pandemisë së koronavirusit.

Nëse vendoset që sezoni të rikthehet në fund të korrikut, atëherë të gjitha ndeshjet dhe ushtrimet do të zhvillohen në Orlando.

“Prioriteti ynë vazhdon të jetë shëndeti dhe siguria e të gjithë të përfshirëve. Ne jemi duke punuar me ekspertët e shëndetit publikë dhe zyrtarët qeveritarë në një seri udhëzimesh gjithëpërfshirëse me qëllim që të sigurohemi se do të ndjekim të gjitha protokollet shëndetësore dhe të mbrojtjes”, tha një zëdhënës i NBA.

Shtetet e Bashkuara janë goditur më së keqi nga koronavirusi. Në SHBA, sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, janë regjistruar mbi 1,6 milion raste me koronavirus dhe mbi 97 mijë të vdekur.