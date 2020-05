Shkup: Katër të vdekur dhe 52 të infektuar me koronavirus

Maqedonia e Veriut ka regjistruar të premten katër të vdekur nga Covid-19.

Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, tre viktima janë nga Shkupi, të moshës 73,76 dhe 82 vjeçe dhe një tjetër nga Tetova i moshës 55 vjeçe.

Me këto viktima numri i përgjithshëm i atyre që kanë humbur betejën me Covid-19 ka arritur në 125.

Janë regjistruar edhe 52 të infektuar me koronavorirus, shifër kjo më e larta që nga muaji prill, kur vendi ndodhej pranë majës së epidemisë.

Numri më i madh i të infektuarve është në Shkup, gjithsej 26 raste, 9 në Tetovë, 6 në Kumanovë, 2 në Strugë dhe nga një në Veles dhe Koçanë. Të dhënat kanë të bëjnë me testimin e 661 mostrave në rajone të ndryshme të vendit.

Drejtuesit e institucioneve kanë shprehur brengosje të thellë lidhur me rritjen e numrit të të infektuarve duke bërë thirrje për kujdes të shtuar.

Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe ka thënë se mos respektimit i masave mund të çoj në rikthimin e masave kufizuese.

“Dua të bëjë qartë se do të zbatojmë kufizime në disa vende nëse gjendja epidemiologjike e kërkon një gjë të tillë, do të analizojmë të dhënat edhe gjatë fundjavës dhe do të shohim se si duhet të veprojmë”, deklaroi Filipçe duke kërkuar nga Ministria e Punëve të Brendshme angazhim më të madh në zbatimin e masave të Komisionit të Sëmundjeve Infektive.

Numri i të infektuarve me koronavirus në Maqedoninë e Veriut ka shkuar në mbi 2,100 ndërsa 487 raste ende janë aktiv, kurse mbi 1,500 janë shëruar.