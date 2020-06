Maqedonia e Veriut regjistron shtatë viktima të reja nga Covid-19

Maqedonia e Veriut ka regjistruar shtatë persona të vdekur dhe 89 të infektuar me koronavirus në 24 orët e fundit. Kjo njëherësh është shifra më e lartë e raportuar nga mesi i muajit prill, kur në këtë vend ishte konsideruar piku i sëmundjes Covid-19, që shkakton ky virus.

Sipas raportit të Ministrisë së Shëndetësisë, viktimat janë: nga dy në Shkup, Tetovë dhe Kumanovë si dhe një tjetër në Strugë.

Marrë parasysh shifrat e fundit, numri i personave që kanë humbur jetën nga koronavirusi, në territorin maqedonas, ka arritur në 140.

Sa u përket të infektuarve, numri më i madh është regjistruar në Shkup, që vazhdon të mbetet vatër e infektimit. Nga 727 motrat e testuara, në Shkup pozitivë kanë rezultuar 35 persona. Zona me rrezik të lartë paraqiten edhe qytetet e Shtipit me 27 të infektuar, Kumanova me 12 të infektuar dhe Tetova me 7 raste. Qytetet tjera janë kryesisht me nga një të infektuar.

Komisioni i Sëmundjeve Infektive ka diskutuar mundësinë e shtrëngimit të masave pas të dhënave për rritjen e numrit të të infektuarve.

Ministria e Administratës Publike ka njoftuar se për shkak të rritjes së numrit të të infektuarve, nga puna ka liruar personat e moshuar si dhe të sëmurët kronikë.

Në vetizolim janë futur, zëvendëskryeministrja, Milla Carevski, Ministri i Administratës, Damjan Mançevski dhe disa zyrtarë tjerë të Lidhjes Social-Demokrate (LSDM), të cilët kishin kontakte me nënkryetarin e kësaj partie, Muhamed Zeqiri.

Ky i fundit është infektuar me koronavirus.

Që nga fillimi i pandemisë në Maqedoninë e Veriut, me koronavirus janë regjistruar 2,315 persona.

Prej tyre, 1569 janë shëruar ndërsa 606 mbeten aktivë.