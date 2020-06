Trump thotë se policia nuk duhet të përdorë metodën e shtrëngimit në qafë për të ndaluarit

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, tha se policia nuk duhet të përdorë “metodën e ngufatjes” me anë të së cilës ndalon një person duke e shtrënguar në qafë në mënyrë që ai apo ajo të dorëzohet.

Trump tha në një intervistë për Fox News më 12 qershor se në përgjithësi, kjo metodë e përdorimit të forcës duhet të ndalohet.

"Mua nuk më pëlqen kjo metodë, por.. nganjëherë kur jeni duke e luftuar dikë i vetëm, është vështirë”, tha ai.

Këto komente vijnë pasi presidenti amerikan, ka thënë se përmes një urdhri ekzekutiv do të mund të inkurajojë departamentet policore që të zbatojnë “standardet aktuale profesionale sa i përket përdorimit të forcës”, në kohën e protestave kombëtare kundër racizimit, që janë nxitur pas vdekjes së afrikano-amerikanit, George Floyd sa ka qenë në mbajtje policore.

Trump, që garon për një tjetër mandat si president i SHBA-së, ka thënë se administrata e tij do të shtyjë përpara, në mënyrë agresive, zhvillimin në komunitetet me minoritete, do të përballet me pabarazitë rreth kujdesit shëndetësor, duke investuar “shuma substanciale” në institucionet mjekësore, si dhe do të përmirësojë mundësitë për shkollim.

Demokratët në Kongresin amerikan po ashtu kanë kërkuar ndryshimin e legjislacionit, ku përfshihet heqja e metodës së shtrëngimit në qafë dhe kufizimi i mbrojtjes ligjore për policët. Edhe republikanët janë shprehur të hapur për reforma.

Në SHBA, shtetet janë duke rishikuar protokollet për të bërë ndryshime në përdorimin e forcës nga ana e policisë.

Në Mineapolis, vendi ku George Floyd ndërroi jetë gjatë mbajtjes, liderët votuan njëzëri për reformat që e kthejnë policinë në “polici të komunitetit”.