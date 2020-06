Maqedonia e Veriut me shifra rekorde të të infektuarve me koronavirus

Maqedonia e Veriut të shtunën ka shënuar shifra rekorde me të vdekur dhe të infektuar me COVID-19. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar për 8 të vdekur dhe 196 të infektuar me koronavirusin e ri në 24 orët e fundit.

Viktimat janë të moshës prej 31 e deri në 86 vjeç dhe 4 prej tyre janë nga Shkupi kurse të tjerët nga qytetet e Strugës, Ohrit, Gostivarit dhe Resnjës.

Me këto viktima, numri i përgjithshëm i të vdekurve ka arritur në 179, shumica prej tyre nga Shkupi, Kumanova, Tetova, Shtipi dhe Struga.

Sa i përket të infektuarve nga testimi i 1,213 mostrave, pozitiv me koronavirus kanë rezultuar 196 persona dhe pre tyre; 90 në Shkup, 45 në Tetovë, 17 në Kumanovë, 11 në Ohër ndërsa në dhjetë qytete tjera numri i të infektuarve është më i ulët se dhjetë.

Në bazë të raportit ditor, tani tre ditë numri i të infektuarve është më i lartë se i të shëruarve; nga3,895 të diagnostikuar me covid-19, 2,011 janë pozitiv, 1,705 janë shëruar ndërsa 179 kanë ndërruar jetë.

Deri tani në Maqedoninë e Veriut janë testuar 42,262 persona.

Për shkak të shifrave të larta me të infektuar, qeveria në mbledhjen e të premtes në mbrëmje ka vazhduar pushimin apo mos-shkuarjen në punë të kategorive të caktuara të qytetarëve, si të moshuarve, të sëmurëve kronike, lehonave, të grave që janë në pushimin e lindjes si dhe të njërit nga prindërit që janë në punë e që kanë fëmijë deri në moshën dhjetë vjeçare.

Në bazë të këtij vendimi, edhe pas heqjes së gjendjes së jashtëzakonshme të premten, kopshtet nuk do të nisin me punë.

Qeveria gjithashtu ka miratuar edhe disa masa tjera lehtësuese, si zgjatjen e orarit të punës së qendrave tregtare deri në orën 22.00.