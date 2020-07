OBSH arrin në Turkmenistan, vendin që thotë se s’ka koronavirus

Një mision i Organizatës Botërore të Shëndetësisë arriti në Turkmenistan, vendin e vetëm në Azinë Qendrore që thotë se nuk ka regjistruar asnjë rast të vetëm me koronavirus.

Catherine Smallwood, udhëheqëse e misionit, tha se grupi i saj do të punojë me autoritetet turkmene në aspektet e gatishmërisë dhe përgjigjes ndaj sëmundjes që e shkakton koronavirusi, COVID-19.

Misioni do të qëndrojë në Turkmenistan për 10 ditë.

OBSH-ja është përpjekur të dërgojë një mision atje për më shumë se dy muaj, për të hetuar pretendimet e Ashgabatit se nuk ka raste me koronavirus.

Smallwood tha se udhëtimi i grupit të saj është shtyrë, për shkak të kufizimeve të udhëtimit që janë ndërmarrë si pasojë e pandemisë.

Edhe pse autoritetet në Turkmenistan - vend me gjashtë milionë banorë - këmbëngulin se nuk kanë raste me koronavirus, zyrtarë anonimë dhe banorë të zonës thonë se një numër i konsiderueshëm njerëzish janë të shtruar në spitale me simptoma të COVID-19.

