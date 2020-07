Kosova regjistron 8 viktima si dhe 181 raste të reja me COVID-19

Të enjten, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar edhe tetë viktima nga COVID-19, sëmundja që shkaktohet nga koronavirusi i ri.

Numri i përgjithshëm i atyre që kanë humbur betejën me sëmundjen ka arritur në 158. Një ditë më herët ishte njoftuar për 150 viktima. Sipas Institutit viktimat kanë pasur sëmundje tjera shoqëruese.



Në bazë të raportit ditor, IKSHPK njofton se ka testuar edhe 420 pacientë të dyshuar me koronavirus, dhe prej tyre 181 kanë dalë pozitivë.

Me këtë shifër, numri i përgjithshëm i të infektuarve në Kosovë - që nga mesi i muajit mars - ka arritur në 6.467.

"Gjatë 24 orëve të fundit, janë shëruar 136 pacientë derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsej 3.505 raste, kurse numri i rasteve aktive është 2.804", thuhet në njoftimin e Institutit.



SHSKUK: Po trajtohen 567 pacientë

Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK) ka njoftuar se në Qendrën Klinike Universitare (QKUK) dhe në spitalet e përgjithshme rajonale po trajtohen 567 pacientë, prej të cilëve, 289 janë raste të konfirmuara me COVID-19, 255 janë të pritje të konfirmimit ndërsa 21 kanë dalë negativë.

Në njoftim theksohet se në trajtim me respiratorë janë 18 raste; me oksigjenoterapi 327 pacientë ndërsa me CPAP (makina për frymëmarrje) janë 23 pacientë.