Si zgjidhet një president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës?

Më 3 nëntor do të votojnë qytetarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ata do të votojnë për të rizgjedhur Donald Trump si president ose që ta zëvendësojnë atë me kundërshtarin e tij nga Partia Demokratike, ish-nënpresidentin amerikan, Joe Biden. Gjatë muajve të ardhshëm, mediat amerikane do të jenë të mbushura me ngjarje nga fushata zgjedhore, debate, konventa dhe argumente se si të votohet në kohë pandemie. Ne ju sjellim një vështrim mbi zgjedhjet, të cilat do të përcaktojnë epokën e ardhshme të politikës amerikane. (Përgatitën: Donika Alihajdaraj & Arben Hoti)