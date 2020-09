Turqia po përballet me "pikun e dytë të shpërthimit të koronavirusit"

Turqia është duke u përballur me pikun e dytë të pandemisë me koronavirus për shkak të “pakujdesisë” në dasma dhe organizime tjera, ka thënë ministri turk i Shëndetëisë, Fahrettin Koca, ndërkohë që po shënohet një numër në rritje i rasteve të të infektuarve dhe të vdekurve me këtë virus.

Duke folur pas takimit që ka pasur me ekipin e tij për koronaviurs, Koca ka thënë se kryeqyteti, Ankaraja, ka regjistruar rritjen më të madhe të shifrave të infektimit në ditët e fundit.

Ai ka shtuar se 29,855 punëtorë shëndetësorë kanë qenë në kontakt me virusin deri më tani, derisa prej tyre 52 kanë vdekur.

“Shpërthimi është duke vazhduar. Virusi është duke u përhapur te më shumë njerëz çdo ditë. Numri ynë i testeve po rritet çdo ditë, numri i pacientëve të rinj nuk po bie”, ka thënë Koca.

Numri i personave të prekur nga sëmundja COVID-19, që shkakton koronavirusi, është rritur për 1,596 në 24 orë, duke e çuar shifrën totale të të infektuarve në 273,301 në Turqi.

Numri total i viktimave me koronavirus në këtë shtet është 6,462.