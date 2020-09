Vetëvendosje kritikon marrëveshjen e arritur në Shtëpinë e Bardhë

Anëtarja e kryesisë së Lëvizjes Vetëvendosje, Albulena Haxhiu ka kritikuar marrëveshjen e arritur mes Kosovës dhe Serbisë në Shtëpinë e Bardhë, duke thënë se kryeministri i Kosovës, Avdullah 'Hoti dhe delegacioni i tij i paligjshëm ia sollën Kosovës dëmet e radhës'.

“E quajtën 'Marrëveshje historike për njohje' ndërsa hoqën dorë nga pavarësia e Kosovës e na sollën marrëveshje të dëmshme dhe në kundërshtim me Kushtetutën”, ka shkruar ajo në rrjetin social Facebook.

Haxhiu tha po ashtu se me marrëveshjen e arritur, Liqeni i Ujmanit, është ndarë dhe se Kosova ka hequr dorë nga anëtarësimi në organizata ndërkombëtare.

“Marrëveshjet e dëmshme nuk mund të jetësohen”, ka shtuar ajo.

Kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti, i cili ka nënshkruar sot marrëveshjen në Shtëpinë e Bardhë në emër të Kosovës, tha se kjo marrëveshje është një hap i madh përpara që do të çojë në njohjes reciproke mes dy vendeve.

Marrëveshja e arritur në Shtëpinë e Bardhë parasheh bashkëpunim ekonomik mes dy vendeve. Palët janë zotuar se do të zbatojnë një sërë marrëveshjesh të arritura tashmë, siç është ajo për autostradën mes Kosovës dhe Serbisë, ajo për hekurudhat dhe për linjën ajrore. Po ashtu, aty parashihet që Kosova dhe Serbia të përshpejtojnë përpjekjet për të lokalizuar dhe identifikuar mbetet e personave të humbur.

Në bazë të marrëveshjes, Kosova do t’i bashkohet “zonës së mini-Schengenit”, që është krijuar më 2019 dhe ku tashmë marrin pjesë, Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut.

Sa i përket Liqenit të Ujmanit, në marrëveshje thuhet se palët do të punojnë me Departamentin amerikan të Energjisë për një studim fizibiliteti, me qëllim të përdorimit të përbashkët të këtij liqeni, si furnizues i sigurt i ujit dhe energjisë.