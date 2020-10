Meadows: Presidenti Trump ka simptoma të lehta dhe vazhdon të jetë në detyrë

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka simptoma të lehta të koronavirusit, tha shefi i stafit në Shtëpinë e Bardhë, Mark Meadows.

"Populli amerikan mund të jetë i sigurt se ne kemi një president që është në detyrë dhe do të vazhdojë të jetë në detyrë. Unë jam optimist se ai do të ketë një shërim shumë të shpejtë", tha Meadows.

Të premten presidenti Trump, tha se ai dhe Zonja e Parë, Melania, kanë dalë pozitivë në testin për koronavirus.

“Sonte, unë dhe Zonja e Parë kemi dalë pozitivë me COVID-19 [v.j. sëmundjen që e shkakton koronavirusi]. Do të nisim karantinën dhe procesin e shërimit menjëherë. Do t’ia dalim bashkë”, shkroi Trump në Tëitter, në orët e para të së premtes, sipas kohës lokale.

Zonja e Parë, Melania, gjithashtu përmes një postimi në Twitter tha se ka "simptoma të lehta” dhe se në përgjithësi "po ndjehet mirë".

Mjeku i Trumpit, Sean Conley, tha se presidenti dhe Zonja e Parë janë "mirë aktualisht" dhe se "ata planifikojnë të qëndrojnë në shtëpi, brenda Shtëpisë së Bardhë, gjatë rimëkëmbjes së tyre".

“Pres që presidenti të vazhdojë t’i kryejë detyrat e tij pa ndërprerje gjatë rikuperimit dhe unë do t'ju mbaj të informuar për çdo zhvillim në të ardhmen," tha Conley.

Disa orë më herët, Trump tha se do të nisë “procesin e karantinës”, pasi një ndihmëse e afërt e tij rezultoi pozitive në testin për koronavirus.

Hope Hicks, këshilltare e presidentit, u diagnostikua më 1 tetor, pas disa udhëtimeve me presidentin këtë javë.