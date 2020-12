Bizneset kërkojnë miratimin e buxhetit para shpërndarjes së kuvendit

Komuniteti i biznesit në Kosovë ka kërkuar që Kuvendi të mos shpërndahet pa u miratuar buxheti i vitit 2021.

Përmes një komunikate për media, zyra e kryeministrit në detyrë, Avdullah Hoti, njofton se gjatë një bisede online me përfaqësues të bizneseve, Hoti u ka thënë atyre se është në komunikim të vazhdueshëm me grupet parlamentare dhe se po angazhohet maksimalisht që përbërja aktuale e Kuvendit të miratojë buxhetin për vitin e ardhshëm, si dhe disa marrëveshje ndërkombëtare që lidhen me buxhetin.

“Kryeministri Hoti dhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit, u pajtuan se buxheti është parakusht për krijimin e pakos së re dhe zbatimin e masave për rimëkëmbje ekonomike, respektivisht mbështetje të bizneseve të prekura nga pandemia COVID -19”, thuhet në komunikatë.

Gjykata Kushtetuese më 21 dhjetor vendosi se Qeveria e Kosovës, e udhëhequr nga Avdullah Hoti, është zgjedhur në mënyrë jokushtetuese. Kjo për shkak të votës së deputetit Etem Arifit, i cili, më 3 qershor votoi për Qeverinë Hoti, ndonëse kishte një dënim të formës së prerë për veprën penale “mashtrim me subvencione”.

Vendimin e Gjykatës pritet ta pasojë shpërndarja e kësaj legjislature të kuvendit dhe shpallja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme.

Kryeministri i Kosovës në detyrë, Avdullah Hoti i ka informuar përfaqësuesit e bizneseve edhe në lidhje me masat e reja kundër pandemisë të cilat pritet të hyjnë në fuqi nga data 23 dhjetor. Në komunikatë nuk janë bërë të ditura detaje se çfarë masa do të vendosen nga ana e autoriteteve. Mirëpo, në periudhën e fundit, autoritetet kanë paralajmëruar se do të ketë masa shtesë për festat e fundvitit.

Kosova pritet të përballet këtë javë me një fluks të lartë të vizitorëve nga diaspora, pavarësisht thirrjeve të vendeve evropiane për të mos udhëtuar për nevoja jo-thelbësore.

Gjatë kësaj jave në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari”, pritet të realizohet 280 fluturime - vajtje- ardhje, thuhet në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë nga Aeroporti i Prishtinës.