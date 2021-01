Estonia do të drejtohet për herë të parë nga një kryeministre

Dy partitë më të mëdha politike në Estoni, kanë arritur marrëveshje për të formuar qeverinë e re, e cila do të drejtohet nga një kryeministre grua për herë të parë në historinë e këtij shteti.

Këshilli i partisë së qendrës së djathtë, Partia e Reformës dhe këshilli i Partisë së Qendrës, kanë votuar të dielën në të mirë të bashkimit në një kabinet të udhëhequr nga Kaja Kallas, e cila drejton edhe Partinë e Reformës.

Të dyja partitë “do të formojnë qeverinë, e cila do të vazhdojë të përballet me krizën e pandemisë, do ta çojë përpara Estoninë dhe do të zhvillojë të gjitha zonat dhe rajonet e shtetit tonë”, kanë thënë këto parti përmes një deklarate.

Qeveria e re do të zëvendësojë kabinetin paraprak, i cili ka dështuar si pasojë e një skandali të korrupsionit më herët gjatë këtij muaji.

Kryeministri Juri Ratas, ka dhënë dorëheqje më 13 janar, për shkak të skandalit, mirëpo ka insistuar se ai personalisht nuk ka bërë asgjë të keqe.

Dorëheqje e tij ka rezultuar me shpërbërje të koalicionit qeveritar, andaj presidentja Kersti Kaljulaid i ka kërkuar lideres Kallas që të formojë qeverinë e re.

Kaljulaid është po ashtu presidentja e parë grua e këtij shteti.

Kaja Kallas, avokate dhe ish-ligjvënëse e Parlamentit Evropian, ka udhëhequr Partinë e Reformës prej vitit 2018.

Pjesë e kabinetit të saj do të jenë gra në pozita kyçe në Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë e Jashtme.