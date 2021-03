Zaev fton opozitën në qeveri

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev i ka ofruar opozitës pjesëmarrje në qeveri për të çuar përpara reformat, në veçanti departizimin e administratës dhe pavarësimin e sistemit gjyqësor.

Por, kreu i Qeverisë maqedonase, ka thënë se për këtë gjë duhet të ketë me kë të bisedojë, pasi për një çështje të tillë, siç ka thënë ai, nuk ka besim te lideri aktual i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski.

Zaev ka thënë se për propozimin e tij do të hapë debat edhe brenda partisë së tij, Lidhjes Social-Demokrate.

“Po e them këtë për herë të parë, dua të hap një debat për qeveri të përbashkët, qeveri me opozitën. Por të ketë person me të cilin mund të bisedohet, me Mickoskin nuk bisedohet. Nëse ata kanë një person të arsyeshëm, e nëse ne nuk e kemi, le ta heqin Zaevin, vetëm që të dyja palët të mund të flasin. Duhet ta bashkojmë popullin tonë, sepse për këtë kemi nevojë, ata e dinë këtë, dhe unë e di, njerëzit tanë janë shumë të përçarë”, ka deklaruar Zaev në një intervistë për gazetën “Slloboden Peçat”.

VMRO-DPMNE-ja është përgjigjur përmes deputetit Antonio Milloshoski, duke theksuar se me propozimin e bërë Zaev ka pranuar se “vendi ka nevojë për zgjedhje të parakohshme pasi kemi të bëjmë me një shumicë parlamentare joefikase”.

“Para zgjedhjeve do të ishte mirë të kishim një qeveri ekspertësh, e cila do të ketë kapacitet dhe mbështetje më të gjerë që të ofrojë projekte reale për dalje nga kjo krizë, të cilën Zaev nuk është i aftë ta menaxhojë. Kështu që ne jemi të gatshëm të bisedojmë për një qeveri ekspertësh me në krye një person që do të jetë i pranueshëm për të gjithë, figurë mbipartiake që mund ta udhëheqë qeverinë deri në zgjedhje lokale, e më pas të organizohen zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe lokale”, ka deklaruar Antonio Milloshovski nga VMRO-DPMNE-ja.

Ndërkohë, kundër propozimit të kryeministrit Zaev, ka dalë Ali Ahmeti, kryetar i Bashkimit Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë.

“Misioni i opozitës është të shprehë vërejtjet e veta, qofshin ato edhe pa vend, jo vetëm te ne, por në të gjitha vendet e përparuara demokratike. Vetëm në raste të veçanta mund të bëhen pjesë e një procesi të rëndësishëm për vendin, përndryshe ato detyrë e kanë që të japin mbështetje, por edhe mos të pajtohen me shumicën parlamentare”, ka deklaruar Ahmeti.

Zaev të mërkurën kërkoi votëbesimin e qeverisë për shkak të krizës politike nëpër të cilën po kalon Maqedonia e Veriut, për shkak të bllokimit të punës së kuvendit, por edhe deklaratave të opozitës se së shpejti do të rrëzojë qeverinë.

Zaev mori mbështetjen e 62 deputetëve nga 120 sa numëron Kuvendi i Maqedonisë së Veriut.