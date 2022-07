Bllokada në gjithë Maqedoninë e V. kundër propozimit francez

Opozita maqedonase, VMRO DPMNE dhe E Majta, të premten nga ora 13:00 deri në orën 14:00 ka bllokuar rrugët magjistrale të Maqedonisë së Veriut Shtip-Veleshtë, hyrje-daljet në Shkup nw shenjë proteste kundër propozimit francez. Protestuesit bllokuan edhe ndërtesën e Qeverisë së Maqedonisë së Veriut, ku kanë qëndruar dhe liderët e dy partive Hristian Mickoski dhe Dimitar Apasiev.

Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se bllokimi i autostradave dhe rrugëve magjistrale ndalohet me ligj.

Mijëra qytetarë me ftesë të opozitës maqedonase VMRO DPMNE-së dhe partisë E majta, gjatë gjithë javës kanë protestuar kundër propozimit francez.

Me këtë propozim synohet të tejkalohen dallimet me Sofjes dhe Shkupit zyrtar për çështjen e gjuhës dhe identitetit maqedonas, me këtë edhe zhbllokimi i procesit për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian.



Qytetarët e anketuar nga Evropa e Lirë, të cilët kishin bllokuar hyrje-daljet para Qeverisë, thonë se përmes bllokadës dëshirojnë t’i përçojnë një porosi të qartë, që të mos e fshehë protokollin. Ata thonë se protokolli duhet të bëhet publik, pasi, siç shprehen ata, nuk mund të lejojnë bullgarizimin e shtetit.

“Qeveria e fsheh protokollin. Protokolli duhet të bëhet publik që të dimë se çka sakrifikojmë për anëtarësimin në Bashkimin Evropian dhe a ia vlen?”, thotë Pero Sojanovski.

“Këtu jemi për t’i thënë një ‘JO’ bullgarizimit të Maqedonisë, pra jemi kundër bullgarizimit të identitetit dhe gjuhës maqedonase”, thotë Zhivanka Moris.



Kryetari i Kuvendit, Talat Xhaferi, ka thënë se të hënën, gjatë koordinimit me partitë politike, do të bëhet e qartë se kur do të mbahet seanca plenare ku do të diskutohet rreth përmbajtjes së propozimit, kornizës negociuese për anëtarësim të Maqedonisë së Veriut në BE, të propozuar nga Presidenca e Francës.

VMRO DPMNE-ja kërkon që propozimi francez të kthehet në Qeveri pasi nuk është bërë publik protokolli.

Opozita maqedonase e ka akuzuar pushtetin për mungesë transparence rreth tekstit të protokollit dypalësh, mbi të cilin punuan Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë dhe ajo e Bullgarisë.

VMRO-DPMNE kërkon që protokolli, në bazë të të cilit definohet zbatimi i Marrëveshjes për fqinjësi të mirë me Bullgarinë, t’u jepet deputetëve.

Nikolla Micevski, koordinator i Grupit Parlamentar të VMRO DPMNE-së, ka thënë se deri te deputetët nga Qeveria ka mbërritur vetëm një tekst më pak se një faqe që bazohet në informatë për propozim-kornizën negociuese.

“Ky është i gjithë materiali, të cilin Qeveria e dërgoi për të marrë vendim në bazë të të cilit deputetët duhet të votojnë për të ardhmen e vendit. Fshehja e dokumenteve e rrit edhe më shumë shqetësimin tonë se kjo pako e ofruar është e dëmshme për interesat e Maqedonisë”, ka thënë Micevski.

Ndërkohë, Lidhja Social Demokrate e Maqedonisë u ka bërë thirrje deputetëve ‘të tregojnë përgjegjësi dhe të angazhohen me dialog për miratimin e konkluzioneve rreth propozimit francez.

Për të gjitha partitë shqiptare propozimi francez është i pranueshëm. Ndërsa, partitë më të vogla maqedonase që janë pjesë e koalicionit qeverisës kanë kërkuar që të arrihet një konsensus rreth konkluzioneve rreth propozimit francez. Për miratimin e tyre nevojitet shumicë e thjeshtë.