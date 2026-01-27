Arrestohen tre zyrtarë të Komunës së Prishtinës për ryshfet dhe keqpërdorim të detyrës

Tre zyrtarë të Komunës së Prishtinës janë arrestuar gjatë një aksioni më 27 janar, nën dyshimet për veprat penale të “keqpërdorimit të detyrës zyrtare” dhe “marrjes së ryshfetit”.
Prokuroria Themelore në Prishtinë tha se aksioni u krye me masa të veçanta hetimore dhe një nga zyrtarët u zu në flagrancë duke marrë ryshfet.
“Gjatë zbatimit të masave të veçanta hetimore, janë shoqëruar tre persona, ndër të cilët zyrtari i komunës, A.G., është arrestuar në flagrancë për veprën penale ‘narrje e ryshfetit’ sipas nenit 421 të Kodit Penal, me qëllim qe të ndihmojë të dëmtuarin të realizojë një pagesë për punët të cilat i kishte kryer sipas kontratës me komunën”, u tha në njoftimin e Prokurorisë, institucion që inkurajoi qytetarët që të raportojnë për rastet e korrupsionit.
Ndërkaq, kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, tha se komuna do të ofrojë bashkëpunim me organet përgjegjëse për këtë rast.
“Në këtë frymë, kryeqyteti Prishtina mbetet i hapur për çdo proces verifikimi dhe veprim procedural, në frymë bashkëpunimi dhe me respekt të plotë për organet e drejtësisë të Republikës së Kosovës”, shkroi Rama në Facebook.
Sipas ligjeve në fuqi, për marrje të ryshfetit, një zyrtar mund të dënohet me gjobë, por edhe me burgim deri në 15 vjet, varësisht nga vlera materiale që rezulton nga kjo vepër penale.
Ndërkaq, për keqpërdorim të detyrës zyrtare po ashtu parashihen dënime të ndryshme, që arrijnë deri në 10 vjet burgim, varësisht nga vlera e përftimit apo dëmit të shkaktuar nga kjo vepër penale.