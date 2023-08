Katër aktakuza ndaj Trumpit: Ja ku qëndrojnë të gjitha rastet kundër tij

AP

Ish-presidenti amerikan, Donald Trump, u përball me akuza penale, më 24 gusht, për herë të katërt këtë vit. Këtë herë, akuzat ndaj tij ishin të fokusuara në përpjekjet e tij për ta përmbysur humbjen në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 në Xhorxhia.

Hetimet nga prokurori i Fultonit, Fani Willis, filluan menjëherë pas publikimit të një telefonate të 2 janarit të vitit 2021, mes Trumpit dhe Sekretarit të Xhorxhias, Brad Raffensperger, në të cilën presidenti i atëhershëm sugjeronte që Raffensperger mund t’i "gjente 11.780 vota”, aq sa mjaftonin që Trump ta përmbyste fitoren e Bidenit në këtë shtet.

Trump, që vjen nga Partia Republikane, e ka përshkruar thirrjen e tij telefonike me Raffensperger si “të përsosur”, dhe e ka cilësuar aktakuzën e ngritur ndaj tij si të motivuar politikisht.

Më poshtë u ofrojmë detaje për akuzat e tjera të ngritura ndaj Trumpit, i cili po bën fushatë për ta fituar nominimin e Partisë Republikane për zgjedhjet presidenciale të vitit 2024.

Rasti i dokumenteve të klasifikuara

Prokurori Special, Jack Smith, i ka udhëhequr dy hetime federale në lidhje me Trumpin. Të dyja këto hetime kanë rezultuar me akuza të ngritura ndaj ish-presidentit.

Akuzat e para që rezultuan nga këto hetime u ngritën në qershor, kur Trumpi u padit se kishte keqpërdorur dokumente të klasifikuara sekrete në një pronë të tij në Florida. Aktakuza pretendonte se Trump vazhdimisht rekrutoi ndihmës dhe avokatë për ta ndihmuar atë t’i fshehte të dhënat e kërkuara nga hetuesit.

Në korrik, aktakuzës iu shtuan disa pika që akuzonin Trumpin se kishte kërkuar që të fshiheshin pamjet e kamerave në pronën e tij në Mar-a-Lago, pasi hetuesit e Byrosë Federale të Hetimeve (FBI) dhe Departamentit të Drejtësisë e vizituan atë pronë në qershor të vitit 2022, për t’i mbledhur dokumentet e klasifikuara që ai i mori me vete pasi u largua nga Shtëpia e Bardhë. Aktakuza e re, gjithashtu, e akuzon atë për mbajtjen e paligjshme të një dokumenti që ai pretendohet se ua ka treguar vizitorëve të tij në Nju Xhersi.

Gjithsej, Trump përballet me 40 akuza për vepra penale në rastin e dokumenteve të klasifikuara. Akuza më e rëndë parasheh një dënim deri në 20 vjetë burgim.

Walt Nauta, punonjës i Trumpit dhe Carlos De Oliveira, menaxheri i pronës së Trumpit në Florida, janë akuzuar se kanë tentuar t’i fshehin pamjet e kamerave nga hetuesit federalë dhe kanë gënjyer lidhur me këtë rast.

Trump dhe Nauta janë deklaruar të pafajshëm. De Oliveira është planifikuar të dalë në gjyq më 29 gusht.

Gjyqtarja Aileen Cannon caktoi datën e gjyqit për 20 maj të vitit 2024. Nëse kjo datë nuk ndryshohet, atëherë seancat e gjyqit mund të mos fillojnë deri pasi të qartësohet më shumë gara për kandidatin republikan për zgjedhjet e vitit të ardhshëm.

Ndërhyrja në zgjedhje

Rasti i dytë i prokurorit Smith kundër Trumpit u publikua në gusht, kur ish-presidenti u padit me akuza për përpjekje për ta përmbysur rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2020 në prag të trazirave të dhunshme nga mbështetësit e tij në Kongresin e SHBA-së, më 6 janar të vitit 2021.

Aktakuza me katër pika përfshin akuza për komplot për ta mashtruar Qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe komplot për ta penguar një procedurë zyrtare: vërtetimin e fitores së Bidenit nga Kongresi. Aktakuza përshkruan se si Trump u tha vazhdimisht mbështetësve dhe të tjerëve se ai i kishte fituar zgjedhjet, pavarësisht se e dinte se kjo nuk ishte e vërtetë, dhe se si u përpoq t’i bindte zyrtarët shtetërorë, zëvendëspresidentin Mike Pence dhe më në fund Kongresin, për ta përmbysur rezultatin legjitim.

Pas një fushate javore gënjeshtrash për rezultatet e zgjedhjeve, prokurorët pretendojnë se Trumpi u përpoq ta shfrytëzonte dhunën në Kongres, duke e vënë në dukje atë si një arsye për ta vonuar më tej numërimin e votave që e vulosën humbjen e tij.

Në aktakuzë, prokurorët iu referuan disa bashkëpunëtorëve, përfshirë avokatë që punonin brenda dhe jashtë Qeverisë, të cilët thanë se kishin punuar me Trumpin për t’i zhbërë rezultatet e zgjedhjeve, dhe kishin avancuar skema ligjërisht të dyshimta për të regjistruar lista të rreme të votuesve në shtetet e fituara nga Bideni.

Fushata e Trumpit i quajti akuzat “të rreme” dhe pyeti pse u deshën dy vjet e gjysmë për t'i ngritur ato.

Skema e pagesave për blerjen e heshtjes

Trump u bë ish-presidenti i parë i SHBA-së në histori që u përball me akuza penale kur, në mars, u padit në Nju Jork. Aktakuza kishte të bënte me dyshimet që rrodhën nga pagesat e bëra gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016 për t’i heshtur akuzat e një ylli të pornografisë se Trump kishte pasur marrëdhënie jashtëmartesore me të.

Ai u deklarua i pafajshëm për 34 akuza për falsifikim të të dhënave të biznesit.

Secila akuzë dënohet me deri në katër vjet burgim, megjithëse nuk është e qartë nëse Trump do të dënohej me burgim.

Akuzat janë të lidhura me një seri çeqesh që i janë shkruar avokatit të tij, Michael Cohen, për ta rimbursuar atë për rolin e tij në komunikimet me yllin e pornografisë, Stormy Daniels.

Daniel pretendonte se kishte kryer marrëdhënie seksuale me Trumpin në vitin 2006, jo shumë pasi Melania Trump lindi djalin e tyre, Barronin.

Këto pagesa u regjistruan në dokumente të ndryshme të brendshme të kompanisë dhe prokurorët e kanë akuzuar Trumpin për falsifikim të regjistrave biznesorë. Ish-presidenti do të paraqitet në gjyq për këtë rast më 4 janar.

Paditë civile në Nju Jork

Prokurorja e Përgjithshme e Nju Jorkut, Letitia James, e ka paditur Trumpin dhe organizatën e tij për mashtrim të bankave dhe autoriteteve tatimore për vlerën e aseteve për të marrë kredi dhe përfitime tatimore.

Kjo padi mund të çojë një gjobë prej 250 milionë dollarësh dhe t’ia ndalojë Trumpit bërjen e biznesit në Nju Jork. Gjyqi është caktuar të nisë në tetor. Prokurorët e Manhatanit hetuan akuza të njëjta, por nuk ngritën aktakuzë.

Në një padi tjetër civile në maj në gjykatën federale të Nju Jorkut, Trump u konstatua fajtor për abuzim seksual dhe shpifje ndaj ish-kolumnistes E. Jean Carroll në vitet 1990. Gjyqi hodhi poshtë pretendimin e Carroll se Trumpi e kishte përdhunuar atë në një dhomë të zhveshjes.

Trump u urdhërua t’i paguante 5 milionë dollarë ndaj Carrollit. Ai e ka apeluar vendimin dhe i ka mohuar me vendosmëri akuzat. Në korrik, një gjykatës federal mbështeti vendimin kundër Trumpit, duke hedhur poshtë pretendimet e ish-presidentit se gjoba ishte e tepruar.

Përgatiti: Doruntina Baftiu