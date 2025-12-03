Ngrihet aktakuzë kundër Mogherinit për mashtrim dhe korrupsion

Zyra e Prokurorit Publik Evropian (EPPO) njoftoi të mërkurën se ka ngritur aktakuzë kundër ish-shefes së politikës së Jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, dhe dy personave të tjerë, për mashtrim në prokurime dhe për korrupsion, si dhe për konflikt interesi dhe shkelje të sekretit profesional.
Ata u arrestuan të martën si pjesë e një hetimi të BE-së për mashtrim, por u liruan më vonë derisa hetimet të vazhdojnë, tha EPPO-ja, duke shtuar se nuk ka rrezik që ata të ikin.
Mogherini e ka ndërmjetësuar për disa vite dialogun midis Kosovës dhe Serbisë.
EPPO-ja i përshkroi dy të dyshuarit e tjerë, njërin si punonjës të lartë të College of Europe në Bruzh dhe tjetrin si zyrtar të lartë të Komisionit Evropian. Tri burime i thanë agjencisë së lajmeve Reuters se një nga të ndaluarit ishte diplomati i lartë i BE-së, Stefano Sannino.
“Të gjitha personat konsiderohen të pafajshëm derisa fajësia të provohet nga gjykatat kompetente belge”, shtoi EPPO.
Ata u arrestuan pas bastisjeve në shërbimin diplomatik të BE-së në Bruksel, në College of Europe – një universitet elitar në Bruzh që arsimon shumë zyrtarë të BE-së – si dhe në shtëpitë e të dyshuarve.
Mogherini ka qenë përfaqësuese e lartë e BE-së për politikën e jashtme dhe të sigurisë dhe drejtore e shërbimit diplomatik nga 2014 deri në 2019. Ajo u bë rektore e College of Europe në vitin 2020.
Sipas EPPO-s, hetimi lidhet me “dyshime për mashtrim që ka të bëjë me trajnime të financuara nga BE për diplomatë të rinj”.
Mogherini dhe Sannino, që të dy shtetas italianë, janë figura të njohura në qarqet diplomatike të Brukselit, dhe lajmi i për arrestimin e tyre shkaktoi tronditje në komunitetin e BE-së të martën.