Vuçiq: Dërgesa me dronë nga Turqia në Kosovë është e paligjshme

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, deklaroi se Serbia kërkon nga Turqia që të respektojë të drejtën ndërkombëtare dhe interesat e popullit serb, duke vlerësuar se dërgesa e dronëve nga Turqia në Kosovë është “e paligjshme”.
Një ditë më parë, autoritetet në Kosovë njoftuan se kanë pranuar kontejnerë me “mijëra dronë” luftarakë kamikazë Skydagger.
Pas këtij njoftimi të bërë nga kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, Beogradi kritikoi Ankaranë.
“Detyra ime është të krijojë marrëdhënie të mira me Turqinë, ashtu si është detyra ime që, kur shoh se populli im është i rrezikuar nga një dërgesë e paligjshme armësh, të qëndroj pranë popullit tim dhe të luftoj për interesat e tij”, tha Vuçiq për gazetarët më 9 tetor.
Duke theksuar se Serbia dëshiron marrëdhënie “sa më të afërta” me Turqinë, Vuçiq tha se “lutem për respektimin e normave elementare të së drejtës ndërkombëtare publike dhe të interesave elementare të Serbisë dhe popullit serb”.
“Mund të imagjinoni si do të dukej sikur ne të armatosnim dikë në disa territore që janë problematike për Turqinë, siç është juglindja e Turqisë apo disa territore të tjera për të cilat turqit i pretendojnë”, deklaroi ai.
Sipas Vuçiqit, sjellja e Turqisë ka rëndësi të madhe për stabilitetin e rajonit.
Ai njoftoi se do të bisedojë me homologun turk, Recep Tayyip Erdogan, për dërgesën e armëve në Kosovë.
Vuçiq theksoi se për këtë temë kishte diskutuar po ashtu me Erdoganin vitin e kaluar, kur “i kërkova Turqisë të ndalonte armatosjen e Prishtinës”.
“Unë përmenda Rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara [OKB] dhe akte të tjera, dhe kërkova që kjo të mos ndodhë përsëri”, tha ai.
“A është kjo një forcë që mund ta mposhtë, frikësojë, kërcënojë Serbinë - jo, por qëllimi për të vazhduar me këtë është shqetësues”, u shpreh Vuçiq sa i përket blerjeve të pajisjeve ushtarake nga Kosova.
Ai vlerësoi se Kosova po ndan shumë para për të zbatuar planin për tranzicionin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në Ushtri të Kosovës.
Serbia, e cila nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, thotë se kjo është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare.
Vuçiq përmendi disa shtete nga të cilat Kosova ka blerë armë dhe pajisje ushtarake.
Siç tha ai, prokurimi i sistemeve komplekse luftarake po intensifikohet dhe Turqia po udhëheq në furnizimin e Kosovës me këto sisteme.
“Ne kërkojmë nga Kombet e Bashkuara të reagojnë, të respektojnë rezolutat e miratuara nga OKB-ja. Nuk duam përshkallëzim, do ta ruajmë paqen dhe stabilitetin”, tha udhëheqësi serb.
Vuçiq bën thirrje që serbët të votojnë për Listën Serbe
Duke folur për zgjedhjet lokale që do të mbahen më 12 tetor në Kosovë, Vuçiq i bëri thirrje komunitetit serb që të votojë për Listën Serbe.
Lista Serbe është partia kryesore e serbëve në Kosovë, që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar.
“Nuk e fshehim që po u bëjmë thirrje qytetarët të votojnë për Listën Serbe, sepse është një listë e përgjegjshme që përfaqëson interesat e popullit serb, e cila nuk i nënshtrohet Kurtit dhe nuk merr urdhra nga ambasada”, deklaroi ai.
Vuçiq përmendi ngjarje, që i përshkroi si sulme me motive etnike ndaj komunitetit serb që kur Albin Kurti, që aktualisht është kryeministër në detyrë i Kosovës, erdhi në pushtet.
Duke folur për Listën Serbe, Vuçiq tha se kjo parti “ka duruar terror që asnjë parti tjetër nuk e ka duruar në kontinentin evropian në historinë moderne, si nga autoritetet shqiptare, ashtu edhe nga të tjerët që i kanë përndjekur vetëm ata”.
Lista Serbe kishte iniciuar largimin e serbëve nga institucionet e Kosovës në veri në nëntor të vitit 2022 dhe kishte bërë thirrje për bojkotimin e zgjedhjeve lokale të mbajtura në prill 2023. Për shkak të bojkotit, drejtimin e katër komunave në veri e morën kryetarët shqiptarë.
Për shkak të zgjedhjes së kryetarëve shqiptarë, serbët lokalë kishin organizuar protesta më 2023.
Megjithatë, kryetarët shqiptarë kanë mbetur në detyrë deri në fund të mandateve të tyre, sepse Lista Serbe edhe në prill 2024 bëri thirrje për bojkot të votimit për shkarkimin e tyre.
Tensionet në veri janë rritur viteve të fundit, pasi në shtator të vitit 2023, një grup i serbëve të armatosur sulmuan Policinë e Kosovës, duke vrarë një polic.
Millan Radoiçiq, ish-nënkryetar i Listës Serbe, mori përgjegjësinë për këtë sulm në Banjskë të Zveçanit.
Kosova kërkon ekstradimin e tij dhe të personave të tjerë të përfshirë në sulmin në veri, që e konsideron terrorist.
Radoiçiq gjendet po ashtu në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara për lidhjet e dyshuara me krimin e organizuar ndërkombëtar.
Ndryshe, në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 12 tetor, Lista Serbe ka kandidatë për kryetarë komunash në të gjitha dhjetë komunat me shumicë serbe në Kosovë: Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Leposaviq, Zubin Potok, Graçanicë, Shtërpcë, Novobërdë, Kllokot, Partesh dhe Ranillug. Kjo parti garon me kandidat për kryetar edhe në komunën e Obiliqit.