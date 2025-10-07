Vuçiq: S’kemi çfarë të diskutojmë më me SHBA-në për sanksionet ndaj NIS-it

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, deklaroi se Beogradi do të diskutojë me Rusinë, e cila ka shumicën e pronësisë në Industrinë e Naftës së Serbisë (NIS), lidhur me zgjidhjen e problemit të sanksioneve amerikane ndaj kësaj kompanie.
“Nuk kemi më çfarë të diskutojmë me amerikanët. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë arritur qëllimin e tyre dhe Evropa do të mbështesë sanksionet amerikane”, tha Vuçiq më 7 tetor në Beograd.
Sanksionet amerikane ndaj NIS-it hyjnë në fuqi më 8 tetor.
“Jam i sigurt se pas një kohe të shkurtër JANAF-i do të ndalojë furnizimin me naftë. Shpresoj që NIS-i të mos shkarkojë një numër të madh punonjësish”, shtoi Vuçiq.
Si problem tjetër, Vuçiq përmendi sistemin financiar-bankar, i cili, sipas tij, nuk do të negociojë me NIS-in gjatë kohës që kompania do të jetë nën embargo të SHBA-së.
Rrjeti i Naftës Adriatike (JANAF) është një tubacion nga Omishal në ishullin Krk të Kroacisë, përmes të cilit transportohet, ndër të tjera, nafta deri te rafineria në Pançevë për nevojat e NIS-it. Shumicën e aksioneve në këtë naftësjellës e ka shteti i Kroacisë.
Industrisë së Naftës së Serbisë. Pronësi i tij kryesor është shteti kroat.
Serbia ka rezerva të mjaftueshme nafte dhe derivatesh të naftës, njoftoi të martën Ministria e Minierave dhe Energjisë.
“Do të bëjmë gjithçka që sistemi energjetik të mos rrezikohet sa i përket furnizimit të konsumatorëve dhe industrisë”, tha kjo ministri.
Katër ditë më parë, NIS-i dorëzoi në administratën amerikane në Uashington një kërkesë të re për shtyrjen e zbatimit të sanksioneve.
Që nga paralajmërimi për sanksione ndaj NIS-it në fund të vitit të kaluar e deri më tash, sanksionet ndaj kompanisë janë shtyrë gjatë herë, nga një muaj secilën herë, dhe më pas në fund të shtatorit u shtyn për dhjetë ditë të tjera.
Shtetet e Bashkuara e futën NIS-in në listën e sanksioneve në janar, me qëllim, siç njoftoi, Uashingtoni parandalimin e financimit të luftës në Ukrainë përmes parave që vijnë nga kompanitë ruse të energjisë.
Që nga futja në listë të sanksioneve, struktura e pronësisë së NIS-it ka ndryshuar disa herë, por pjesa e saj më e madhe është ende në pronësi të kompanive ruse.
Kompania shtetërore ruse, Gazprom, është larguar prej NIS-it në shtator dhe një tjetër kompani e kontrolluar nga Gazpromi – Inteligjenca prej Shën Petersburgut – është bërë njëra prej pronareve kryesore, me 11.3 për qind të aksioneve.
Pjesën më të madhe të aksioneve në NIS e ka Gazprom Neft, nëndegë e Gazpromit, diku rreth 44.9 për qind, ndërsa shteti i Serbisë i zotëron 29.9 për qind të aksioneve.
Pjesën tjetër të aksioneve në kompani e kanë hisedarë më të vegjël.