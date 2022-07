Ambasadorja e SHBA-së në Ukrainë: Uashingtoni do të mbështesë Kievin "për aq kohë sa duhet"

Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të "mbështesin Ukrainën për aq kohë sa duhet", duke përshpejtuar ndihmën ushtarake në betejën e vendit kundër forcave ushtarake pushtuese ruse, thotë ambasadorja e SHBA-së në Kiev.

Në një intervistë për Shërbimin ukrainas të Radios Evropa e Lirë, Bridget Brink tha se është "me të vërtetë krenare" për faktin se Shtetet e Bashkuara ishin "ofruesi më i madh i ndihmës së sigurisë për Ukrainën".

"Dhe kjo përfshin artilerinë me rreze të gjatë, mbrojtjen kundërajrore, mbrojtjen bregdetare, shumë municione edhe shumë, shumë më tepër. Pra, ne tani po ofrojmë ndihmë përmes një tërheqjeje presidenciale, e cila është një mënyrë shumë e shpejtë për ta siguruar atë. Dhe ne do ta bëjmë këtë çdo javë tjetër, që ashtu siç e kemi në plan dhe ne do të vazhdojmë të mbështesim dhe ndihmojmë Ukrainën me asistencë sigurie për aq kohë sa duhet", shtoi Brink.

Komentet e Brink vijnë pasi Shtëpia e Bardhë njoftoi më 22 korrik se Shtetet e Bashkuara po dërgojnë një ndihmë shtesë prej 270 milionë dollarësh për sigurinë në Ukrainë, një paketë që do të përfshijë sisteme shtesë raketash me rreze të mesme dhe drone taktike.

Kjo e çon ndihmën totale të sigurisë së SHBA-së për Ukrainën nga administrata e Presidentit Joe Biden në 8.2 miliardë dollarë që kur Rusia nisi sulmin e saj të paprovokuar ndaj fqinjit të saj perëndimor më 24 shkurt.

Paketa e re përfshin katër sisteme raketash artilerie me lëvizshmëri të lartë (HIMARS) dhe do të lejojë Kievin të marrë deri në 580 dronë Phoenix Ghost, të dy sisteme thelbësore të armëve që kanë lejuar ukrainasit të qëndrojnë në luftë pavarësisht epërsisë së artilerisë ruse, tha John Kirbym koordinator i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë.

Zyrtarët amerikanë po koordinohen ngushtë me homologët e tyre ukrainas për dërgesat e armëve, tha Brink.

"Pra, mund t'ju them se, në çdo fazë të kësaj, me koordinimin më të ngushtë me partnerët tanë ukrainas, ne po bëjmë gjithçka që është e mundur për t'u dhënë ushtarëve ukrainas në vijën e frontit atë që u nevojitet", tha ambasadorja amerikane.

Ajo tha se i takon Ukrainës të vendosë "çfarë është fitorja" siç e kanë bërë të qartë Presidenti Biden dhe administrata e tij.

"Ne kemi thënë gjithmonë dhe presidenti e ka thënë, ne nuk do t'i tregojmë Ukrainës se çfarë është fitorja ose do ta detyrojmë Ukrainën në një pozicion të heqjes dorë nga territori ose diçka e tillë. Kjo nuk është ajo që ne do të bëjmë", shpjegoi Brink.

"Ajo që na pëlqen të shohim është një Ukrainë sovrane, e pavarur, demokratike dhe e begatë. Pra, e gjithë kjo ndihmë dhe e gjithë kjo mbështetje është për të ndihmuar popullin ukrainas dhe qeverinë ukrainase për të arritur këtë qëllim".

"Është e egër që Rusia po përpiqet të aneksojë territorin e Ukrainës. Por nuk është për t'u habitur, ne e pamë këtë të ndodhë në Krime në vitin 2014. Dhe duket sikur është i njëjti libër lojërash," tha Brink.

Këshilli i Sigurisë Kombëtare i SHBA-së tha më 19 korrik tha se Rusia po përgatitej të aneksonte të gjithë Donbasin, si dhe tokën përgjatë vijës bregdetare jugore të Ukrainës, duke përfshirë Kherson dhe Zaporizhzhya.

Kjo do të zyrtarizonte kontrollin rus mbi më shumë se 18 për qind të territorit ukrainas, përveç rreth 4.5 për qind që Moska mori në vitin 2014 duke aneksuar ilegalisht Krimenë.

Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha më 20 korrik se ambiciet e Rusisë në Ukrainë tani shkojnë shumë përtej rajonit lindor të Donbasit për të përfshirë një pjesë të tokës në jug dhe "një numër territoresh të tjera".

Lavrov pohoi se ambiciet e reja territoriale të Rusisë u nxitën nga rrjedha e luftës. Por në fazat e hershme të pushtimit, Rusia u përpoq të pushtonte pjesën më të madhe të jugut të Ukrainës dhe kryeqytetin, Kievin.

Në intervistën e saj për Radion Evropa e Lirë, Brink mohoi gjithashtu se sanksionet kundër Moskës nuk po funksiononin.

"Unë mendoj se ato tashmë kanë një efekt. Dhe sanksionet, mënyra se si funksionojnë ato, efekti gjithashtu ndodh me kalimin e kohës. Pra, është e qartë në bazë të prodhimit të PBB-së [produktit të brendshëm bruto], në thelb, bazuar në inflacion, dhe tregues të tjerë që sanksionet tashmë kanë një ndikim”, tha Brink.

Shtëpia e Bardhë ka thënë se dështimi i Rusisë në borxhin e saj të jashtëm më 27 qershor – hera e parë që nga revolucioni bolshevik më shumë se një shekull më parë – tregoi fuqinë e sanksioneve perëndimore të vendosura ndaj Rusisë që kur ajo pushtoi Ukrainën.

Brink, e cila flet rusisht, ka qenë një diplomate karriere për 25 vjet dhe ka punuar në Uzbekistan dhe Gjeorgji, si dhe në disa pozicione të larta në Departamentin e Shtetit të SHBA-së dhe Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë. Para se të merrte postin e saj në Kiev, Brink shërbeu si ambasadore e SHBA në Sllovaki.

Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken njoftoi rihapjen e Ambasadës së SHBA në Ukrainë më 19 maj, në të njëjtën ditë kur Senati konfirmoi nominimin e Brink.

Ambasada ishte mbyllur në fillim të këtij viti për shkak të shqetësimeve të sigurisë.