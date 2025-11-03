Babish nënshkruan marrëveshje koalicioni me parti euroskeptike  

Partia ANO e politikanit populist çek, Andrej Babish, ka nënshkruar marrëveshje koalicioni me aleatë nga krahu i djathtë, duke bërë një hap drejt rimarrjes së pushtetit pas fitores në zgjedhje.
Babish fitoi zgjedhjet me premtime për rritje të shpenzimeve dhe duke kundërshtuar politikat e Bashkimit Evropian për klimën dhe migrimin.
Ish-kryeministri i Çekisë, Babish, i bashkoi forcat e Partinë e Motoristëve, që është skeptike ndaj ndryshimeve klimatike, dhe me partinë SPD, që është kundër BE-së dhe NATO-s.
Së bashku, këto tri parti kanë 108 ulëse në Dhomën e Ulët të Parlamentit prej 200 anëtarësh. Babish ka thënë se dëshiron të formojë një qeveri deri në mesin e dhjetorit, në mënyrë që të miratojë buxhetin për vitin 2026 dhe të marrë pjesë në samitin e udhëheqësve të BE-së.
Një kabinet i udhëhequr nga ANO, nëse emërohet, do të zëvendësonte Qeverinë e qendrës së djathtë që ishte e fokusuar në uljen e deficitit buxhetor, dhe mbështetjen e Ukrainës që po përballet me pushtimin e nisur nga Rusia fqinje.
Babish, që kishte qenë kryeministër i Republikës Çeke nga viti 2017 deri më 2021, ka premtuar se do t’i japë fund një programi të udhëhequr nga Praga dhe të financuar nga shtetet e huaja për furnizimin e Ukrainës me municion. Ai ka premtuar po ashtu se do të ndërpresë çdo ndihmë për Ukrainën nga buxheti çek, duke thënë se dëshiron t’i përdorë ato para për qytetarët e shtetit të tij.
Babish ka ndërmarrë një qasje më të ashpër ndaj BE-së, duke premtuar se do të refuzojë skemën e planifikuar të bllokut për ndarjen e kuotave për amvisëritë, skemë që pritet të nisë më 2017. Nëse ai refuzon një skemë të tillë mund të çojë në një përplasje ligjore me BE-në.
Në draft-agjendën e koalicionit thuhet se Marrëveshja e Gjelbër e BE-së për dekarbonizim është “e paqëndrueshme”, ndërkaq synimi që t’i jepet fund shitjeve të makinave me benzinë deri më 3035 është “i papranueshëm”.