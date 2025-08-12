Arrestohet një person, pranon fajësinë për vrasjen në Baicë

Autoritetet e drejtësisë në Kosovë njoftuan se një person është arrestuar dhe i njëjti ka pranuar fajësinë për vrasjen e Enver Bajraktarit në Baicë të Lipjanit.
T.K., u arrestua të martën, pas kontrolleve të kryera në fshatin ku ndodhi edhe vrasja.
“Pas ndalimit në Polici dhe dhënies së deklaratës, i dyshuari ka pranuar veprimet e tij dhe kryerjen e veprës penale”, u tha në njoftimin e përbashkët të Prokurorisë Themelore në Prishtinë dhe Policisë së Kosovës.
Autoritetet drejtësisë thanë se T.K. është ndaluar dhe “ndaj tij janë duke u zhvilluar procedurat e mëtutjeshme ligjore”.
Prokuroria dhe Policia shtuan se po vazhdojnë të ndërmarrin të gjitha veprimet për të zbardhur të gjitha rrethanat e këtij rasti.
Më 4 gusht, Bajraktari ishte raportuar i zhdukur nga familjarët e tij. Një ditë më vonë, në Baicë ishte gjetur një trup i pajetë i varrosur në një arë. Më pas u konfirmua se viktima ishte Enver Bajraktari.
Pas gjetjes së trupit, autoritetet kishin intervistuar katër dëshmitarë.
