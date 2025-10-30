Arrestohen tre të dyshuar për kultivimin e narkotikëve në Pejë

Autoritetet kosovare i kanë arrestuar të enjten tre persona të dyshuar për kultivimin e mijëra bimëve narkotike në qytetin perëndimor të vendit, Pejë.
Ata u arrestuan gjatë një aksioni të përbashkët mes Prokurorisë Themelore të Pejës dhe Policisë së Kosovës në orët e hershme të mëngjesit në Pejë.
Që të tre dyshohen për kultivimin e bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimëve të kanabisit, si dhe blerjen, posedimin, shpërndarjen dhe shitjen e paautorizuar të narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.
Prokuroria tha se arrestimi i tyre vjen pas hetimeve ndaj plantacioneve, ku vitin e kaluar ishin sekuestruar rreth 3.000 bimë narkotike dhe rreth një ton narkotikë e llojit marihuan në fshatin Sverkë të Pejës.
Të arrestuarit janë dërguar në mbajtje për 48 orë dhe njëkohësisht janë sekuestruar dy automjete, tre telefona mobilë dhe para kesh, sipas njoftimit.
Kultivimi pa leje i bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimës së kanabisit me qëllim të prodhimit të narkotikeve ose substancave psikotropike, dënohet me burgim prej 1 deri në 10 vjet, sipas Kodit Penal.
Lidhur me këtë rast, me kërkesë të prokurorit të shtetit të Kosovës më herët ishin arrestuar në Shqipëri edhe tetë persona të dyshuar për kultivimin e bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimëve të kanabisit.
Në vitet e fundit, autoritetet kosovare kanë kryer vazhdimisht aksione kundër narkotikëve, duke arrestuar të dyshuar dhe duke shkatërruar laboratorë për kultivimin e tyre.