Banorët serbë të Kosovës organizohen për të votuar në Serbi

Pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë, janë nisur drejt Serbisë qysh në orët e hershme të së dielës, për ta shfrytëzuar të drejtën e votës për zgjedhjet parlamentare.

Autobusët me punëtorë, kryesisht të punësuar në institucionet serbe në Kosovë, do të nisen çdo orë drejt Serbisë.

Përveç tyre, ka banorët serbë që janë organizuar për të udhëtuar edhe me makina private.

Në pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë – Jarinjë, Bërnjak dhe Merdare – është raportuar për kolona të gjata.

Banorët serbë të Kosovës do të mund të votojnë në katër qytete të Serbisë – Kurshumli, Rashkë, Tutin dhe Vranjë - pasi Qeveria e Kosovës nuk ka lejuar hapjen e vendvotimeve në komunat me shumicë serbe në Kosovë.

Ata janë organizuar kësisoj edhe në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të Serbisë, të 3 prillit të vitit 2022.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka kërkuar që Beogradi zyrtar të nisë kërkesë të drejtpërdrejtë te Prishtina zyrtare për organizim zgjedhjesh, dhe jo që Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) të jetë ndërmjetësuese në Kosovë.

Por, Beogradi nuk ka vepruar ashtu.

Presidenti serb Aleksandar Vuçiq, ka thënë se “Kurti insiston ekskluzivisht në njohjen e pavarësisë së Kosovës si kusht për mbajtjen e zgjedhjeve”.

Zgjedhjet e fundit parlamentare, që Serbia i ka organizuar edhe për komunitetin serb në Kosovë, kanë qenë ato të 21 qershorit 2020.

Ato zgjedhje janë mbajtur sipas një praktike të mëhershme, ku misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) i ka grumbulluar votat. Ato vota, më pas, janë numëruar në Rashkë dhe Vranjë, dy qytete kufitare të Serbisë.

Serbia po mban të dielën zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, lokale e krahinore.

Të drejtë vote kanë rreth 6.5 milionë banorë, të cilët mund ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre prej orës 07:00 deri në 20:00.

Të hapura janë 8.273 qendra votimi.

Zgjedhjet janë nxitur prej zemërimit në rritje të publikut për të shtënat masive të këtij viti dhe kërkesës së vazhdueshme të opozitës për proces të ri zgjedhor.

Dy sulmet me të shtëna masive të majit maj, që kanë lënë të vdekur 18 persona, përfshirë nëntë nxënës dhe adoleshentë, kanë rezultuar me protesta në rrugë me javë të tëra.