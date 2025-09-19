BE-ja synon ndalimin e plotë të importeve të gazit rus deri më 2027

Bashkimi Evropian propozoi më 19 shtator që të vendoset ndalesë ndaj importeve të gazit rus, si pjesë e një pakete të re të sanksioneve që shënjestron të ardhurat që Moska përdor për luftën, por edhe për të plotësuar kërkesën e presidentit amerikan, Donald Trump.
Sipas masave të prezantuara, që duhet të miratohen nga shtetet anëtare të bllokut, Komisioni Evropian tha se synon që të heqë dorë nga blerjet e gazit e lëngshëm natyror nga Rusia deri në janar të vitit 2027 – një vit më herët se sa ishte planifikuar.
“Ekonomia e luftës së Rusisë po mbahet nga të ardhurat nga karburantet fosile. Ne duam t’i ndërpremë këto të ardhura. Prandaj, ne do të ndalojmë gazin e lëngshëm natyror rus në tregjet evropiane”, tha shefja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.
“Është koha që ta mbyllim çezmën”, shtoi ajo.
Propozimi i KE-së vjen pasi Shtetet e Bashkuara i bënë presion Bashkimit Evropian që t’i ndalë importet e karburanteve fosile nga Rusia. Ndërkaq, blloku po kërkon që ta bindë Trumpin që të ketë një qasje më të ashpër ndaj Moskës lidhur me pushtimin e Ukrainës.
Udhëheqësi amerikan tha javën e kaluar se ai është i gatshëm të rrisë presionin ndaj presidentit rus, Vladimir Putin, nëse edhe aleatët ndalin blerjet e naftës ruse dhe vendosin tarifa ndaj Kinës.
Të 27 shtetet anëtare të BE-së veçse kanë ndaluar shumicën e naftës ruse përmes paketave të mëparshme të sanksioneve, duke bërë që importet të bien nga 29 për qind sa ishin më 2021 në vetëm 2 për qind deri në mesin e këtij viti.
Vetëm Hungaria dhe Sllovakia ende blejnë energji ruse.
Duke prezantuar paketën e re të sanksioneve të BE-së – që është e 19-ta që kur Moska nisi luftën kundër Ukrainës më 2022 – von der Leyen nuk përmendi naftën.
Por, shefja për politikë të jashtme e BE-së, Kaja Kallas, tha se blloku po propozon që të ndalen të gjitha importet e gazit të lëngshëm natyror rus deri më 2027 – apo 12 muaj më herët se sa ishte planifikuar.
“Qëllimi ynë është që të përshpejtojmë fazën e heqjes dorë krejtësisht nga gazi i lëngshëm natyror rus deri më 1 janar 2027”, shkroi ajo në X.
“Moska mendon se mund ta vazhdojë këtë luftë. Ne po sigurohemi që të paguajë çmim për këtë”, shtoi Kallas.
Pavarësisht përpjekjeve për t’i dhënë fund varësisë së Evropës ndaj importeve ruse, Rusia furnizoi 19 për qind të gazit të BE-së më 2024 – nga 45 për qind para se të niste lufta në Ukrainë.
Kjo rënie kryesisht i atribuohet rritjes së blerjes së gazit të lëngshëm natyror që transportohet me anije, që kanë kompensuar rënien e importeve përmes tubacioneve.