BE-ja dhe India arrijnë marrëveshje tregtare

Bashkimi Evropian dhe India njoftuan për arritjen e asaj që po konsiderohet si marrëveshja më e madhe tregtare – pakt që krijon një treg për 2 miliardë njerëz, i cili u arrit pas dy dekadash negociata.
Shefat e BE-së dhe kryeministri i Indisë, Narendra Modi, thanë se shpresojnë që marrëveshja do të ndihmojë në mbrojtjen ndaj sfidave që vijnë nga dy ekonomitë kryesore të botës, Shtetet e Bashkuara dhe Kina.
Marrëveshja do të ulë ose eliminojë tarifat për pothuajse 97 për qind të eksporteve evropiane, duke kursyer deri në 4 miliardë euro në vit nga detyrimet doganore, njoftoi blloku evropian prej 27 shtetesh.
“Nëna e të gjitha marrëveshjeve”, tha Modi në Nju Deli, kur u takua të martën me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, dhe presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa.
“Kjo marrëveshje do të sjellë shumë mundësi për 1.4 miliard banorët e Indisë dhe për miliona njerëz në BE”, tha Modi, duke shtuar se marrëveshja “paraqet rreth 25 për qind të GDP-së globale dhe një të tretën e tregtisë globale”.
BE-ja e ka parë Indinë – vendin më të populluar në botë – si një treg të rëndësishëm për të ardhmen.
“Evropa dhe India po bëjnë histori sot”, tha von der Leyen përmes një deklarate.
“Kemi krijuar një zonë të tregtisë së lirë me 2 miliardë njerëz, nga e cila do të përfitojnë të dyja palët”.
Zyrtarët e BE-së thanë se marrëveshja ishte më ambiciozja që India ka pranuar ndonjëherë, dhe se kompanitë evropiane do të përfitojnë nga i ashtuquajturi “avantazh i hyrjes në treg si të parët”.
Sektorët kryesorë evropianë të bujqësisë, industrisë automobilistike dhe shërbimeve pritet të përfitojnë nga marrëveshja.
Megjithatë, sektorët e ndjeshëm bujqësorë, si ai i mishit të viçit, orizit dhe sheqerit – përfshirja e të cilave në një marrëveshje të mëhershme mes bllokut evropian dhe Amerikës së Jugut, Mercosur, nxiti zemërim në mesin e fermerëve evropianë – u lanë jashtë kësaj marrëveshjeje.
Nju Delhi e sheh bllokun evropian si një burim të rëndësishëm të teknologjisë dhe investimeve shumë të nevojshme për të rritur infrastrukturën e saj dhe për të krijuar miliona vende të reja pune.
Marrëveshja përfshin gjithashtu një partneritet në fushën e sigurisë, duke ofruar “mundësi të reja” për kompanitë e mbrojtjes, tha Modi.
Tregtia dypalëshe e mallrave mes BE-së dhe Indisë arriti në 120 miliardë euro në vitin 2024, një rritje prej gati 90 për qind gjatë dekadës së fundit, sipas të dhënave të BE-së, ndërsa edhe 60 miliardë euro të tjera ishin në tregtinë e shërbimeve.
Sipas bllokut, në kuadër të marrëveshjes, India pritet të lehtësojë qasjen në treg, ndërsa kompanitë evropiane do të kenë qasje të privilegjuar në tregun e Indisë për shërbime financiare dhe të transportit detar.
Tarifat për makinat do të ulen gradualisht nga niveli maksimal prej 110 për qind në deri në 10 për qind, ndërsa tarifat për verërat do të bien në mënyrë progresive nga 150 për qind në deri në 20 për qind.
Sipas BE-së, tarifat aktuale prej 50 për qind për ushqimet e përpunuara – përfshirë makaronat dhe çokollatën – do të hiqen plotësisht.
Marrëveshja vjen në kohën kur Brukseli dhe Nju Deli po synojnë të hapen ndaj tregjeve të reja në dritë të tarifave amerikane dhe kontrolleve të vendosura nga Kina për eksportet.
India pritet të bëhet ekonomia e katërt më e madhe në botë gjatë këtij viti, sipas parashikimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Nju Delhi, që për dekada është mbështetur te Moska për pajisje kryesore ushtarake, vitet e fundit është përpjekur ta ulë varësinë nga Rusia duke diversifikuar importet dhe duke nxitur prodhimin e vet vendas.
Evropa po bën të njëjtën gjë sa i përket Shteteve të Bashkuara.