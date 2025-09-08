I dërguari i BE-së ndodhet në Uashington për bisedime rreth sanksioneve kundër Rusisë

I dërguari i Bashkimit Evropian për sanksionet, David O’Sullivan, ndodhet në Uashington me një ekip ekspertësh për të biseduar me zyrtarë amerikanë lidhur me sanksione shtesë kundër Rusisë, tha të hënën Komisioni Evropian (KE).
Të dielën, presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, tha se është i gatshëm të kalojë në një fazë të dytë kufizimesh ndaj Rusisë.
Ai la të kuptohej se është afër ashpërsimit të sanksioneve kundër Moskës për shkak të luftës së saj në Ukrainë.
Presidenti i Këshillit të BE-së, Antonio Costa, tha se blloku po bashkërendon sanksione të reja me SHBA-në, teksa zyrtarët e BE-së janë shpresëplotë për një bashkëpunim më të mirë pas disa zhgënjimeve në fillim të vitit, kur Trump vendosi të mbajnë bisedime vetë me presidentin e Rusisë, Vladimir Putin, për paqe në Ukrainë.
Shtetet e Bashkuara nuk iu bashkuan vendeve të tjera të Grupit të Shtatë (G7) – BE-së, Britanisë dhe Kanadasë – në uljen e çmimit tavan të naftës ruse para se të vendoseshin sanksionet, në 47.60 dollarë për fuçi.
Megjithatë, Trump ka vendosur tarifa të larta ndaj mallrave nga India, pjesërisht për shkak se India blen energji prej Rusisë.
BE-ja është duke e hartuar paketën e 19-të të sanksioneve ndaj Rusisë, e cila, sipas diplomatëve evropianë, ka gjasa të përfshijë më shumë kompani kineze, banka dhe anije ruse që bëjnë pjesë në “flotën në hije” të Moskës, e cila shmang sanksionet, si dhe një ndalim transaksionesh për naftën ruse.
Kremlini tha të hënën se nuk ka sanksione që e detyrojnë Rusinë ta ndryshojë kursin e saj.