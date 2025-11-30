Netanyahu kërkon falje presidenciale për akuzat për korrupsion  

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu,i kërkoi të dielën presidentit të vendit falje në gjyqin e tij për korrupsion, që po zgjat për vite të tëra, duke argumentuar se procedurat penale po pengonin aftësinë e tij për të qeverisur dhe se një falje presidenciale do të ishte e dobishme për Izraelin.
Netanyahu, kryeministri që ka shërbyer më gjatë në historinë e Izraelit, ka mohuar akuzat për ryshfet, mashtrim dhe shkelje të besimit. Avokatët e tij thanë në një letër drejtuar zyrës së presidentit se kryeministri ende beson se procedurat ligjore do të përfundojnë me një pafajësi të plotë.
“Avokatët e mi sot dërguan një kërkesë për falje te presidenti i vendit. Pres që kushdo që dëshiron të mirën e vendit të mbështesë këtë hap”, tha Netanyahu një video-adresim të shkurtër, të publikuar nga partia e tij politike, Likud.
Zyra e presidentit të Izraelit, Isaac Herzog njoftoi më herët gjatë së dielës se kanë pranuar kërkesën, duke e publikuar edhe letrën e avokatëve.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, këtë muaj i shkroi Herzogut, duke e nxitur të konsiderojë dhënien e faljes për kryeministrin, duke argumentuar se çështja kundër tij ishte “një ndjekje penale politike dhe e pajustifikuar”.
Zyra e Herzogut tha se kërkesa do t’i përcillet departamentit të faljeve në Ministrinë e Drejtësisë, sipas praktikës standarde, për të mbledhur opinione, të cilat më pas do t’i paraqiten këshilltarit ligjor të presidentit, i cili do të formulojë një rekomandim për presidentin.
Ministri izraelit i Drejtësisë, Yariv Levin, është anëtar i partisë Likud të Netanyahut dhe një aleat i ngushtë i kryeministrit.
Në letër, avokatët e Netanyahut argumentuan se procedurat penale kundër tij kanë thelluar ndarjet shoqërore dhe se përfundimi i gjyqit është i domosdoshëm për pajtim kombëtar. Ata shkruan gjithashtu se seancat gjyqësore gjithnjë e më të shpeshta janë bërë barrë, ndërkohë që kryeministri po përpiqet të qeverisë.
“Unë jam i detyruar të dëshmoj tre herë në javë… Kjo është një kërkesë e pamundur, e cila nuk u bëhet as qytetarëve të tjerë”, tha Netanyahu në video-mesazh, duke theksuar se ai e kishte marrë besimin e publikut duke fituar zgjedhjet vazhdimisht.
Në Izrael, falja tradicionalisht është dhënë vetëm pasi procedurat ligjore kanë përfunduar dhe i pandehuri është dënuar. Avokatët e Netanyahut argumentuan se presidenti mund të ndërhyjë kur është në rrezik interesi publik, si në këtë rast, me synimin për të shëruar ndasitë dhe për të forcuar unitetin kombëtar.
Lideri i opozitës, Yair Lapid, tha se Netanyahu nuk duhet të falet pa e pranuar fajin, pa shprehur pendesë dhe pa u tërhequr nga jeta politike.
Ndaj Netanyahut u ngritën akuza më 2019 në tre raste të ndara, por të lidhura mes tyre, që kanë në qendër akuzat se ai u ka dhënë favore figurave të njohura të biznesit në këmbim të dhuratave dhe mbulimit mediatik në favor të tij.
Kryeministri izraelit ka mohuar vazhdimisht çdo keqbërje.
Aleatët e koalicionit publikuan deklarata duke mbështetur kërkesën e Netanyahut për falje, përfshirë ministrin e Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, dhe ministrin e Financave, Bezalel Smotrich.
Politikani i opozitës, Yair Golan, një ish-nënkryetar i shtabit të ushtrisë, i bëri thirrje kryeministrit të japë dorëheqjen, duke i kërkuar presidentit të mos e falë.
Netanyahu është një nga figurat më polarizuese politike të Izraelit, i cili u zgjodh për herë të parë kryeministër në vitin 1996. Që atëherë ai ka shërbyer si në qeveri, por ka qenë edhe në opozitë. Ai u rikthye në zyrën e kryeministrit pas zgjedhjeve të vitit 2022.
Zgjedhjet e ardhshme pritet të mbahen deri në tetor të vitit 2026, dhe shumë sondazhe tregojnë se koalicioni i tij, më i djathti në historinë e Izraelit, do ta kishte të vështirë të fitojë mjaftueshëm vende në Parlament për të formuar një ekzekutiv.