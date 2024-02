Berberi i Prishtinës që ka nostalgji për stilet e Beatles dhe Rolling Stones

Tash e 57 vjet, gërshërët dhe mantelin e bardhë i ka pjesë të pandashme të përditshmërisë.

Me muzikën nga kasetat në njërën anë dhe zhurmën nga trafiku në anën tjetër, Remzi Mehmeti pret flokë çdo ditë.

“Pse të mos punoj? Me shëndet jam mirë. Duart nuk më dridhen, e as me sy nuk kam probleme”, thotë berberi 72-vjeçar.