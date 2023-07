"Betonimi" i Shkupit në 20 vjetët e fundit

2 Mali Vodno është atraktiv për “mafitë e ndërtimeve”. Betonimi dhe ekskavatorët janë ndalur nga Gjykata Kushtetuese me vendimin e fundit, i cili ka shfuqizuar Planin e Detajuar Urban për Vodnon e Vjetër, Vodnon e Poshtme, Kurillon e Vogël dhe Institutin për Rehabilitim Mjekësor. Rasti “Parcelat në Vodno”, në të cilin u dënuan ish-kryeministri Nikolla Gruevski, kushëriri i tij dhe ish-drejtori i Departamentit për Siguri dhe Kundërzbulim i Maqedonisë së Veriut, Sasho Mijallkov, dhe biznesmeni Orce Kamchev, do të kujtohet si një ndër skandalet më të mëdha lidhur me urbanizimin e malit.