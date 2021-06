Biden paralajmëron Rusinë kundër “aktiviteteve të dëmshme”

Presidenti amerikan, Joe Biden ka nisur vizitën e tij të parë zyrtare jashtë Shteteve të Bashkuara, me një paralajmërim ndaj Rusisë, duke thënë se ky vend mund të përballet me pasoja “të mëdha” nëse përfshihet në “aktivitete të dëmshme”.

Biden e ka bërë të qartë synimin e tij për të forcuar lidhjet me aleatët amerikanë, pas tensionimit të lidhjeve me administratën e paraardhësit të tij, Donald Trump.

Duke iu drejtuar trupave amerikane dhe familjeve të tyre në bazën ushtarake RAF Mildenhall në Suffolk, Biden ka thënë se do të ketë mesazh të qartë për presidentin rus, Vladimir Putin.

“Ne nuk duam konflikt me Rusinë. Ne duam marrëdhënie stabile dhe të parashikueshme, mirëpo unë kam qenë i qartë. Shtetet e Bashkuara do të përgjigjen fuqishëm nëse Qeveria ruse përfshihet në aktivitete të dëmshme”.

Lidhjet në mes të Uashingtonit dhe Moskës janë në pikën më të ulët për një varg arsyesh.

Në muajin prill, Putin ka akuzuar fuqitë perëndimore se po tentojnë të përfshihen në punët e Rusisë dhe i ka paralajmëruar që të mos kalojnë “vijën e kuqe”.

Biden ka thënë se në secilën mundësi që do ta ketë gjatë këtij udhëtimi si president, do ta bëjë të qartë se “Shtetet e Bashkuara përkrahin demokracitë në botë që bashkohen kundër sfidave të mëdha dhe për çështjet që janë shumë të rëndësishme për të ardhmen”.

Presidenti Biden ka arritur në Britani të Madhe të mërkurën.

Ai do të takohet me kryeministrin britanik Boris Johnson për t’u pajtuar për “Kartën e re të Atlantikut”.

Kjo marrëveshje është hartuar si version modern i dokumentit për të cilin kanë arritur pajtueshmëri Ëinston Churchill dhe Franklin Roosevelt më 1941, me focus në sfidat si ndryshimet klimatike dhe siguria.

Përgjatë vizitës tetëditore në Evropë, Biden do të takohet me Mbretëreshën britanike Elizabeta II, me liderët e samitit të shtatë vendeve më të industralizuara dhe do të marrë pjesë në samitin e NATO-s, për herë të parë si president.

Në fund të udhëtimit, Biden do të takohet me presidentin rus, Vladimir Putin në Gjenevë.

Shtëpia e Bardhë ka dhënjë shenja se Biden synon të diskutojë me homologun e tij rus “një varg çështjesh” duke përfshirë kontrollin e armëve, ndryshimet klimatike, përfshirjen ushtarake të Rusisë në Ukrainë, aktivitetet e Rusisë në fushën e krimeve kibernetike dhe burgosjen e liderit opozitar rus, Aleksei Navalny.

Samiti i G7-ës

Liderët tjerë të G7-ës do të arrijnë në Kornuall të Britanisë të premten dhe takimet do të zhvillohen përgjatë fundjavës.

Ky grup përbëhet nga Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Britania e Madhe, Shtetet e Bashkuara, plus Bashkimi Evropian.

Temë kyçe e diskutimit do të jetë rimëkëmbja nga pandemia e koronavirusit, dhe një sistem më i fuqishëm global që mund t’i mbrojë të gjithë nga pandemitë tjera në të ardhmen.

Në këtë samit pritet të diskutohet edhe për çështje klimatike, si dhe ato të tregtisë.

Shtetet e Bashkuara planifikojnë të dhurojnë 500 milionë doza të vaksinës kundër koronavirusit, të kompanisë Pfizer, në gati 100 shtete në dy vjetët e ardhshme, kanë raportuar mediat amerikane.

Sipas një draft-komunikimi të parë nga Bloomberg News, liderët e G7-ës do të zotohen edhe për ndarje të 1 miliard dozave shtesë në vendet më pak të zhvilluara në vitin e ardhshëm.

Përgatiti: Krenare Cubolli