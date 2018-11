Thaçi në Bruksel: Arritja e marrëveshjes është e vështirë, por do të diskutojmë

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi tha se arritja e një marrëveshjeje me Serbinë do të jetë shumë e vështirë. Por, sipas tij, do të bëhen përpjekje që në fund procesi të përmbyllet me një marrëveshje që do t'u hapë perspektivën të dy vendeve për integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO.

Këto komente, Thaçi i bëri në Bruksel, në prag të takimit të radhës me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq.

Thaçi tha se po qëndron në Bruksel që të diskutojë mundësinë e arritjes së një marrëveshjeje me Serbinë. Sipas tij, arritja e marrëveshjes nuk është e lehtë, por do të bëhen përpjekje maksimale që të përafrohen qëndrimet për të arritur deri te një marrëveshje dy-palëshe me lehtësimin e Bashkimit Evropian.

“Synimi i Kosovës është që të ndërtojë fqinjësi marrëdhënie të mira me të gjitha vendet, në këtë drejtim edhe me Serbinë në mënyrë që të ecim përpara drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO dhe të hapim perspektiven globale për shtetin e Kosovës”, tha Thaçi.

Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka zhvilluar takime ndaras me të dy presidentët.

Fillimisht, Mogherini ka takuar presidentin Thaçi.

"U pajtuam për dinamizimin e dialogut dhe shtimin e përpjekjeve për arritjen e një marrëveshjeje ligjërisht të obligueshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë", ka shkruar Thaçi në Facebook, pas takimit me Mogherinin.

Ndërsa më pas, ndaras Mogherini ka zhvilluar takim edhe me presidentin Vuçiq.

Në anën tjetër, presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, në prag të takimit të me presidentin e Kosovës, tha se pozicioni i Serbisë është i vështirë.

"Nuk më ofron rehati dhe nuk më pëlqen të bisedoj me Thaçin, por më mirë të bisedojmë njëqind vjet sesa të luftojmë një ditë. Kjo është puna ime. Paqja është e rëndësishme. Gjithçka tjetër nuk është për krahasim", tha Vuçiq.

Takimi ndërmjet dy presidentëve, po zhvillohet vetëm dy ditë pasi që Qeveria e Kosovës ka vendosur një taksë pre 10 për qind për produktet që importohen nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Ky vendim i Qeverisë së Kosovës është kundërshtuar ashpër nga Beogradi zyrtar.

Para këtij takimi, presidenti i Kosovës është kritikuar nga opozita për përfaqësimin e Kosovës në këtë dialog. Sipas opozitës, Thaçi nuk e ka mandatin e Kuvendit që të udhëheqë me procesin e negociatave me Serbinë. Po ashtu, edhe ideja e prezantuar e Thaçit për, siç e quan ai, “korrigjim të kufirit”, nga opozita është cilësuar vetëm si kamuflim i idesë për shkëmbim të territoreve, çka është kundërshtuar ashpër.

Nënkryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Glauk Konjufca, ka thënë se Thaçi e Vuçiq e kanë ndryshuar taktikën e takimeve, duke i realizuar ato pa një paralajmërim paraprak. Sipas tij, kjo është hera e parë që për takimin e sotëm në Bruksel, opinioni në Kosovë të njoftohet vetëm një ditë më herët.

“Presidenti Thaçi është në gjendje që të paguajë njohjen e Serbisë me territor të Kosovës”, është shprehur Konjufca. Sipas tij, ky pozicion i Thaçit është i papranueshëm.

Institucionet e Kosovës, pushtet e opozitë, nuk kanë arritur të hartojnë një platformë për dialogun me Beogradin.

Dialogu në Bruksel, është paralajmëruar se po hyn në fazën finale e cila parashihet të prodhojënjë marrëveshje të obligueshme ndërkombëtare për Kosovën dhe Serbinë.