Bislimi i ankohet Sorensenit se Serbia s’po i pranon pagesat e Kosovës për shqiptarët në Luginë

Kryenegociatori i Kosovës për dialogun me Serbinë, Besnik Bislimi, tha të enjten se e ka njoftuar të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian, Peter Sorensen, se një bankë serbe nuk po i pranon mjetet financiare që Kosova po i dërgon për t’i ndihmuar shqiptarët në jug të Serbisë.
Në një shkrim në Facebook, Bislimi tha se 3.650 fëmijë shqiptarë në Luginë të Preshevës janë duke përdorur 35.448 tekste shkollore të financuara nga Qeveria e Kosovës, pas kërkesës zyrtare të Këshillit Kombëtar Shqiptar (KKSH) atje.
Megjithatë, shtoi ai, pagesa përkatëse prej 304.511,16 euro, për furnizim me tekste shkollore, përkrahjen e aktiviteteve ndërkombëtare të avokimit dhe funksionimin institucional të KKSH-së, është bllokuar tri herë radhazi nga banka pranuese në Serbi.
“Në të tri rastet, transferi është refuzuar. Mjetet po refuzohen pa dhënë asnjë arsye ligjore, teknike apo rregullatorë”, theksoi Bislimi.
Ai tha se kjo është shndërruar në çështje serioze që ka marrë karakter “të pengesës sistemike” ndaj të drejtave të shqiptarëve në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, prandaj edhe “sot e kam njoftuar Peter Sorensenin”.
Bislimi e cilësoi këtë si “model të qëllimshëm administrativ që synon të pengojë mbështetjen e ligjshme dhe transparente për komunitetin shqiptar” në jug të Serbisë.
“E njëjta qasje është vërejtur edhe në anulimin e vendimit të KKSH-së për programin e subvencioneve bujqësore për fermerët shqiptarë, pavarësisht se të gjitha procedurat ligjore dhe verifikimet ishin përfunduar plotësisht. Këto veprime nuk janë raste të izoluara, por tregues të një qasjeje të strukturuar të pengimit administrativ”, tha ai.
Vitin e kaluar, Kosova e akuzoi Serbinë se po e pengonte mbështetjen financiare për bujqit në Luginën e Preshevës, pasi Qeveria e Kosovës i kishte ndarë 1 milionë euro për subvencione në sektorin e bujqësisë për shqiptarët atje.
Shqiptarët që jetojnë në këto tri komuna në jug të Serbisë shpesh ankohen për praktika diskriminuese nga shteti serb, teksa zyrtarët në Qeverinë e Kosovës u kanë bërë jehonë këtyre akuzave.
Ata për vite të tëra ankohen po ashtu për pasivizim të adresave të banimit dhe gjatë këtij viti kanë protestuar disa herë duke kërkuar më shumë të drejta.
Banorët e Luginës dhe udhëheqës të komunave atje kanë kërkuar disa herë që të ketë prani të mekanizmave ndërkombëtarë, në mënyrë që të mbikëqyren kushtet e jetesës në atë pjesë.
Por, edhe Serbia e akuzon Kosovën për shkeljen e të drejtave të serbëve në veriun e vendit, pasi vitin e kaluar autoritetet kosovare e ndaluan dinarin dhe mbyllen institucione paralele serbe, të cilat i cilësojnë si të paligjshme.
Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, e shpallur në vitin 2008, dhe e sheh atë si pjesë të veten.
Beogradi i financon përmes buxhetit të Serbisë të gjitha institucionet arsimore dhe shëndetësore në zonat me shumicë serbe në Kosovë.
Në dialogun e Brukselit, që tani udhëhiqet nga Sorensen, Kosova dhe Serbia kanë arritur disa marrëveshje që nga viti 2011, përfshirë atë për normalizimin e marrëdhënieve më 2023, por ato nuk kanë gjetur zbatim.