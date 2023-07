Ministri ukrainas: Bombat thërrmuese nuk do të përdoren në Rusi

Ministri ukrainas i Mbrojtjes, Oleksiy Reznikov, përshëndeti vendimin e Shteteve të Bashkuara për të dërguar ato që quhen bomba thërrmuese në Kiev, duke thënë se do të ndihmonte në çlirimin e territorit ukrainas dhe premtoi se municionet nuk do të përdoren në Rusi.

Uashingtoni njoftoi të premten se do të furnizojë Ukrainën me municione thërrmuese të ndaluara gjerësisht, dhe për këtë, Presidenti amerikan, Joe Biden tha se ishte "një vendim shumë i vështirë".

Ministri Reznikov tha se municioni do të ndihmojë në shpëtimin e jetëve të ushtarëve ukrainas, duke shtuar se Ukraina do të mbajë të dhëna të rrepta të përdorimit të tyre dhe do të shkëmbejë informacione me partnerët e saj.

"Qëndrimi ynë është i thjeshtë - ne duhet të çlirojmë territoret tona të pushtuara përkohësisht dhe të shpëtojmë jetët e njerëzve tanë. Ukraina do ta përdorë këtë municion vetëm për të çliruar territoret tona të njohura ndërkombëtarisht. Ky municion nuk do të përdoret në territorin e njohur zyrtarisht rus," shkroi Reznikov. Cicëroj.

Në përgjigje të dërgimit të këtij lloji municioni nga SHBA në Ukrainë, Britania e Madhe, Kanadaja, Zelanda e Re dhe Spanja thanë se kundërshtojnë përdorimin e tyre.

Municionet thërrmuese janë të ndaluara në më shumë se 100 vende. Ato kryesisht lëshojnë një numër të madh bombash më të vogla që mund të vrasin pa bërë dallime në një zonë të madhe.

Të shtunën, Moska kritikoi përsëri vendimin e SHBA-së, duke e përshkruar atë si "një shembull tjetër të egër të politikës anti-ruse të Uashingtonit".

Një tjetër 'armë e mrekullueshme', në të cilën Uashingtoni dhe Kievi po llogarisin pavarësisht nga pasojat e saj të rënda, në asnjë mënyrë nuk do të ndikojë në rrjedhën e operacionit special ushtarak, qëllimet e të cilit do të arrihen plotësisht", tha zëdhënësja e Ministrisë ruse të Punëve të Jashtme, Maria Zakharova.

Rusia, Ukraina dhe SHBA nuk kanë nënshkruar Konventën për Municionet Thërrmuese, e cila ndalon prodhimin, grumbullimin, përdorimin dhe transferimin e armëve të tilla.

Spanja, një nënshkruese e konventës, tha se e kundërshtoi vendimin.

“Spanja, bazuar në angazhimin e vendosur që ka ndaj Ukrainës, ka gjithashtu një angazhim të fortë që nuk mund të dorëzojë disa armë dhe bomba në asnjë rrethanë”, tha ministrja spanjolle e Mbrojtjes, Margarita Robles.

Britania e Madhe është gjithashtu një nënshkruese e konventës që ndalon prodhimin ose përdorimin e municioneve thërrmuese dhe dekurajon përdorimin e tyre, tha kryeministri Rishi Sunak.