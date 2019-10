Kryeministri Johnson me ofertë përfundimtare për Brexit-in

Kryeministri i Britanisë së Madhe, Boris Johnson, të mërkurën, do të bëjë publike detaje të ofertës së tij "përfundimtare" të bisedimeve me Bashkimin Evropian, në përpjekje për arritjen e një kompromisi "të drejtë dhe të arsyeshëm" për procesin e Brexit-it.

Kryeministri britanik do t'i drejtohet konferencës së partisë konservatore përpara se të paraqesë propozimet e reja, të paracaktuara për të formuar tekstin ligjor të një marrëveshje të re të Brexit-it, me Brukselin.

Udhëheqësi i partisë Tory, James Cleverly, tha se Britania e Madhe ka qenë “fleksibile dhe pragmatike”, dhe tani BE-ja duhet të tregohet e tillë.

Në prag të fjalimit të tij, Johnson tha se shpresonte të arrinte një marrëveshje me BE-në gjatë "ditëve të ardhshme".

Qeveria britanike ka këmbëngulur se nuk do të negociojë një vonesë të mëtejshme për afatin e daljes së Britanisë së Madhe nga BE-ja, që është 31 tetori, duke thënë se kjo do të ishte e panevojshme dhe e kushtueshme për Londrën.

Sidoqoftë, bazuar në një ligj të miratuar nga parlamenti britanik, muajin e kaluar, kryeministri detyrohet të kërkojë një zgjatje tjetër të afatit të Brexit-it, përveç nëse ligjvënësit mbështesin kushtet e largimit deri më 19 tetor, dy ditë pas një samiti të liderëve evropianë.

Çështja kyçe e bllokadës së procesit të Brexit-it është kufiri irlandez dhe kontrollet që duhet të funksionojnë aty pas daljes së Britanisë së Madhe nga BE-ja.

Në një intervistë për BBC,Johnson konfirmoi se plani i Britanisë së Madhe do të përfshijë disa kontrolle doganore në ishullin e Irlandës, pas Brexit-it.

Por ato, sipas tij, do të ishin "absolutisht minimale" dhe "nuk do të përfshijnë infrastrukturë të re".

Në anën tjetër, BE-ja ka thënë se ende "nuk ka marrë asnjë propozim nga Britania e Madhe".

Bashkimi Evropian nuk ka pranuar deri më tani të rinegociojë marrëveshjen e dakorduar me ish-kryeministren, Theresa May. Marrëveshja nuk është mbështetur as nga ligjvënësit britanikë.

