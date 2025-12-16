‘Ndihemi të sigurt këtu’: Brenda shkollave nëntokësore në Ukrainë
Nxënësit e rajonit Zaporizhja në Ukrainë po mësojnë në një rrjet të ri shkollash të ndërtuara në thellësi të tokës. Hapësirat në këtë rajon, që është në vijën e frontit, janë të dizajnuara për t’i mbrojtur nxënësit nga sulmet me raketa dhe bombardimet e vazhdueshme. Për gati katër vjet, shumë fëmijë ukrainas janë detyruar të mësojnë online nga shtëpitë, apo nga ambiente tjera nëntokësore. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Ibrahim Berisha)