Brukseli do t’i përjashtojë ukrainasit nga rregullat e BE-së për azilin

Refugjatëve ukrainas do t’iu mundësohet të jetojnë në Bashkimin Evropian pa aplikuar për azil deri në mars të vitit 2025, sipas planeve të publikuara nga Komisioni Evropian të martën.

“Ne u qëndrojmë mbrapa fjalëve tona. Ne i kemi mbrojtur ata që kanë pasur nevojë prej ditëve të para të pushtimit rus në Ukrainë dhe do të vazhdojmë kështu për aq sa të ketë nevojë”, ka thënë Komisionarja e BE-së për Punë të Brendshme, Ylva Johansson, përmes një deklarate.

Ukrainasit që i kanë ikur luftës janë përjashtuar nga procedurat e shumta për azil, të cilat i zbatojnë vendet anëtare të BE-së.

Ata kanë qasje tani në përfitime shëndetësore, leje pune, edukim dhe strehim.

Shtetet e BE-së i kanë pezulluar fillimisht rregullat e azilit për ukrainasit, menjëherë pas nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë, në shkurt të vitit 2022.

Katër milionë ukrainas janë strehuar në bllokun evropian prej nisjes së luftës, ka thënë Komisioni Evropian.

“Kjo ka ndihmuar në krijimin e një ndjesie të normalitetit, pavarësisht kohës së luftës. BE-ja do të vazhdojë të punojë me vendet anëtare dhe partnerë tjerë, për t’u siguruar që do të mbrohen ata që kanë nevojë”, ka thënë Johansson.

Vendimi për përjashtimin e tyre nga ky rregull skadon të mars të vitit 2024. Vendet anëtare duhet ta miratojnë vazhdimin e rregullit të ri edhe për një vit.

Presidenti rus, Vladimir Putin e quan luftën si “operacion special ushtarak” për të çmilitarizuar Ukrainën.

Si pasojë e luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.