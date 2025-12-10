Brukseli shton emra të rinj në listën e zezë në paketën e re të sanksioneve kundër Rusisë

Ambasadorët e Bashkimit Evropian morëm vendim të mërkurën për sanksione të shtesë kundër Rusisë, duke i shtuar disa individë dhe subjekte në paketën e re të listës së zezë, e cila u hartua si përgjigje kundër pushtimit të plotë të Ukrainës nga Kremlini, pothuajse katër vjet më parë.
Edhe pse kjo nuk është paketë e gjerë sanksionesh që përfshin masa kufizuese ndaj sektorëve kundër Moskës si në të kaluarën, blloku i ka përqendruar masat tek pesë individë të përfshirë në biznesin global të naftës, me synimin për ta goditur Rusinë ndërsa ajo tregton nën kufirin e çmimit të naftës të vendosur nga vendet e G7-ës, i cili aktualisht është 47.6 dollarë për fuçi.
Në dokumentin zyrtar, të cilin e ka parë Radio Evropa e Lirë, në listën e zezë është futur biznesmeni azerbajxhanas Talat Safarov.
Safarov është shef ekzekutiv i 2Rivers Group, një kompani për tregtimin e naftës me bazë në Emiratet e Bashkuara Arabe, e cila, sipas Brukselit, është aktive në transportin dhe eksportin e naftës ruse, veçanërisht nga gjiganti shtetëror energjetik Rosneft, duke fshehur prejardhjen e vërtetë të naftës.
Flota në hije
Biznesmeni pakistanez, Murtaza Ali Lakhani, është gjithashtu cak i sanksioneve pasi konsiderohet se kontrollon “anije që transportojnë naftë të papërpunuar ose produkte të naftës, me origjinë nga Rusia ose të eksportuara nga Rusia, duke përdorur praktika të parregullta dhe me rrezik të lartë në transport detar”.
Këto praktika përfshijnë përdorimin e anijeve pa sigurim të rregullt dhe fikjen e pajisjeve të gjurmimit detar gjatë lundrimit.
Tre individë rusë dhe katër kompani janë sanksionuar gjithashtu.
Dy nga këto firma janë me bazë në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe besohet se kanë qenë të përfshira kohët e fundit në transportimin e naftës ruse. Një kompani me bazë në Vietnam dhe një tjetër në Rusi janë përfshirë për zotërimin ose menaxhimin e cisternave që janë pjesë e “flotës në hije” ruse.
Ndërkohë, Brukseli pritet t’i fusë të premten në listë 43 anije që beson se janë pjesë e flotës së tanishme në hije. Lista, e cila ka mbi 500 anije, ua ndalon këtyre mjeteve të marrin çfarëdo shërbimi në portet e BE-së.
Ambasadorët e BE-së u pajtuan gjithashtu t’i godasin persona që ata besojnë se kanë kryer aktivitete destabilizuese në emër të Rusisë në mbarë botën.
Lista e përditësuar përfshin John Mark Dougan, një shtetas me shtetësi të dyfishtë amerikano-ruse dhe ish-zëvendëssherif nga Florida, i cili u zhvendos në Rusi afro një dekadë më parë.
Ai akuzohet se ka marrë pjesë në operacione të informacionit digjital pro-Kremlinit nga Moska me qëllim “ndikimin në zgjedhje, diskreditimin e figurave politike dhe manipulimin e diskursit publik në vendet perëndimore”.
Ish-koloneli i ushtrisë zvicerane, Jacques Baud, është gjithashtu në listë për veprimin “si zëdhënës i propagandës proruse dhe përhapjen e teorive konspirative, për shembull, duke akuzuar Ukrainën se ka orkestruar vetë pushtimin e saj për t’u anëtarësuar në NATO”.
Ish-oficeri francez i ushtrisë, Xavier Moreau, është përfshirë për veprime të ngjashme.
Të tjerë të sanksionuar përfshijnë Dmitry Suslov, Fyodor Lukyanov dhe Andrei Sushentsov, të cilët përshkruhen si analistë të politikës së jashtme me lidhje të ngushta me klubin e diskutimit Valdai. Ata akuzohen për përhapjen e dezinformatave të lidhura me Kremlinin.
Një numër zyrtarësh të Drejtorisë Kryesore të Inteligjencës së Rusisë (GRU) janë listuar dhe akuzohen për përgjegjësi në sulme të ndryshme kibernetike vitet e fundit kundër Ukrainës dhe shteteve anëtare të BE-së.